Из-за тумана в аэропорту Алматы задерживаются рейсы

В связи с ухудшением метеоусловий (в районе Международного аэропорта Алматы туман со снижением видимости до 75/50) возможны изменения в расписании рейсов. На данный момент задерживаются рейсы: №357 Алматы - Астана, №851 Алматы - Астана, №725 Алматы - Усть-Каменогорск", - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.
Кроме этого, на запасной аэродром в Шымкент направлен рейс 4897 Душанбе - Алматы.
Обращаем ваше внимание, что Международный аэропорт Алматы имеет категорию III В ИКАО и готов принимать борты даже в такой густой туман. Однако такая же категория должна быть у экипажа и воздушного судна. Рекомендуем заранее уточнять время рейса в справочной аэропорта или вашей авиакомпании. Справочная служба МАА - 8 (727) 270-33-33", - говорится в сообщении пресс-службы.
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