К 100-летию Розы Баглановой в Кокшетау прошел праздничный концерт

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 2 АПРЕЛЯ - Вековой юбилей единственной удостоенной звания "Халык кахарманы" в стране певицы Розы Баглановой широко отмечается в стране и за рубежом. Во дворце культуры "Кокшетау" артисты и творческие коллективы государственной концертной организации "Казахконцерт" имени Розы Баглановой представили концерт "Казактын еркелеткен бір кызымын", сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этот вечер на сцене выступили Ерлан Рыскали, Азамат Жылтыркозов, Ардак Балажанова, Клара Толенбаева, Ерболат Шалдыбеков, Динисламбек Жайлаубай, Бибигуль Жанузак, а также государственный фольклорный ансамбль "Астана сазы".

На концерте прозвучали песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день. "Ах, Самара - городок", "Ак сункарым", "Барінен де сен сулу", "Саулем-ай", "Інкарім-ай", "Актамак", "Сыр гулі" и многие другие шедевры, которые исполняла Роза Багланова стали поистине народными.

Это был один из первых концертов в стенах главного дворца региона после снятия ограничительных мер.

Песни, исполненные в свое время Розой Баглановой, которые звучали сегодня, ничуть не уступали в исполнении сегодняшних певцов. Песни, посвященные духу Розы Тажибайкызы, покорили душу каждого слушателя. А отдельные исполнители исходя из своего интереса к песне добавили в мелодию свой колорит. Более того, песня, исполненная живым голосом, вдохновляет человека. Поэтому сегодняшний концерт мне очень понравился", - поделилась жительница города Алма Ибраева.

К слову, 100-летие легендарной певицы включено в Международный календарь памятных дат 2022 - 2023 годов ЮНЕСКО. Официальное начало празднования 100-летнего юбилея Розы Баглановой стартовало 1 марта в столице. Данное мероприятие, инициированное Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, носит массовый характер и в течение года будет проводиться во всех регионах страны.