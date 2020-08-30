К 25-летию Конституции 60 семей Алматинской области обрели жилье

Талдыкорган. 29 августа. Kazakhstan Today - В преддверии празднования Дня Конституции жителям Енбекшиказахского района, стоящим в очереди на жилье, были предоставлены 60 арендных квартир, передает Kazakhstan Today.

24 многодетных и малообеспеченных семьи уже получили долгожданные ключи. Остальным они будут вручены в ближайшее время.

На строительство жилья из государственного бюджета было выделено 709 млн тенге. Местонахождение квартир выбрано не случайно. Для комфорта людей поблизости находятся три школы, больница, участковый пункт полиции, центр обслуживания населения.

По информации акимата Енбекшиказахского района, в районе в очереди на жилье стоят более 2500 человек из категории многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социально уязвимые слои населения, государственные служащие, работники бюджетных организаций, а также граждане, жилище которых признано аварийным.

В данный момент проводится строительство двух 30 квартирных домов, а в следующие года планируется построить три дома для 180 семей.

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