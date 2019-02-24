Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - К концу года еще один завод по переработке отходов построят в Астане, передает Kazakhstan Today.

"По мусору, уважаемые горожане, большая личная просьба акима: давайте сортировать. Только вдумайтесь: тысяча тонн мусора за 24 часа. Даже с учетом, что до конца 19-го года у нас будет два завода по переработке отходов, пока сами не возьмемся за голову, то жить как в Швейцарии не будем", - сообщил на отчетной встрече с населением аким Астаны Бахыт Султанов.

По словам Бахыта Султанова, к концу текущего года в городе завершится строительство еще одного завода по переработке отходов, который до 50% увеличит мощность утилизации в целом.

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