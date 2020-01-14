К критической отметке приближается уровень воды на реке Сырдарье

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Уровень воды в реке Сырдарье приближается к критической отметке, передает Kazakhstan Today.
Доводим до сведения, что в связи с ледовыми процессами в створе гидрологического поста река Сырдария - ГП Жосалы уровень воды приближается к критической отметке: фактический уровень на 08.00 670 сантиметров (98% от опасной отметки). Опасная отметка: 680 сантиметров. Критическая отметка: 720 сантиметров", - говорится в сообщении департамента гидрологии "Казгидромета".
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