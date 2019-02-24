К омбудсмену обратился казахстанец, сын которого без его согласия был лишен гражданства РК

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - К уполномоченному по правам человека обратился казахстанец, сын которого без его согласия был лишен гражданства РК и стал гражданином другого государства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК, к омбудсмену обратился гражданин Казахстана, ребенок которого родился на территории нашей страны и получил гражданство РК. Позже, в результате действий матери, ребенок стал гражданином Украины без согласия и уведомления отца ребенка.

На основании представленных матерью данных правоохранительные органы Карагандинской области приняли решение об утрате ребенком гражданства Казахстана, основываясь на нормах национального законодательства о неприемлемости двойного гражданства. Очевидно, что при принятии такого рода решений необходимо всестороннее изучение обстоятельств, предусматривающее проведение возможного взаимодействия с уполномоченными службами сопредельных стран", - отмечается в сообщении.

В данном конкретном случае, добавили в пресс-службе, правоохранительные органы при принятии решения об утрате ребенком казахстанского гражданства не уведомили об этом отца ребенка, основываясь лишь на представленных матерью ребенка документах, не усмотрев при этом нарушения украинского законодательства, также запрещающего двойное гражданство.

Для выяснения обстоятельств указанного случая омбудсменом "направлены соответствующие запросы Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а также в Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Республики Казахстан".

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости тесного межведомственного взаимодействия, в том числе с казахстанскими дипломатическими представительствами за рубежом. Перемещение детей за пределы страны и законность приобретения ими иностранного гражданства должны быть в сфере особого внимания консульских служб. По мнению Омбудсмена, каждый случай выхода из гражданства Казахстана, независимо от возраста гражданина, должен рассматриваться всесторонне в качестве чрезвычайного. В данной связи представляется целесообразным совершенствование правового регулирования указанных вопросов", - подчеркивается в пресс-релизе.

В соответствии со статьей 12 закона РК "О гражданстве РК" при различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Казахстан, ребенок, родившийся на территории Казахстана, признается его гражданином.

Законодательства большинства стран определяют гражданство ребенка до его совершеннолетия на основании гражданства одного из родителей, принимая при этом во внимание договоренности и соглашения между обоими родителями.

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