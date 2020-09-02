Качество образования - в приоритете

Караганда. 1 сентября. Kazakhstan Today - Перед сферой высшего образования ставится серьезная задача - оправдать ожидания государства в плане подготовки профессиональных кадров. Об этом рассказал председатель правления - ректор НАО Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова Нурлан Дулатбеков, передает Kazakhstan Today.

Ежегодное послание президента страны народу Казахстана - важное событие для граждан Республики Казахстан. Обращение, безусловно, касается всех казахстанцев, и в первую очередь, нас, ученых и педагогов высшей школы. Ведь в этом стремительно меняющемся мире от нас зависит многое. Выступление Касым-Жомарта Токаева своей конкретикой и целенаправленностью определяет основные векторы дальнейшего курса развития страны на ближайшие годы", - сказал Дулатбеков.

Ректор отметил, что в послании народу, с которым президент Республики Казахстан Токаев выступил 1 сентября 2020 года, изложено видение дальнейшего развития страны и общества, намечены важнейшие стратегические задачи, направленные на рост качества жизни казахстанцев. Эта программа конкретных практических дел, безусловно, касается всех казахстанцев и в первую очередь ученых и педагогов - передовой части интеллигенции.

Отрадно и то, что большая часть выступления Токаева была посвящена вопросам образования и науки, являющихся главным вектором развития государства. Так президент предложил на постоянной основе ежегодно ученым Казахстана проходить научную стажировку в ведущих научных центрах мира, а также выделять тысячу грантов для молодых ученых в рамках программы "Жас галым", - отметил Дулатбеков.

Особое внимание глава государства уделил вопросу социальной поддержки педагогов.

Слова президента подтверждаются конкретными делами. Так, в прошлом году Токаев поручил правительству повысить статус педагога, увеличить заработную плату учителям, особое внимание уделить отечественным ученым, всесторонне поддерживать сферу образования. Принят закон "О статусе педагога", значительно увеличено количество образовательных грантов, а значит усиливается ответственность педагогов перед обществом. Планируется выделять ещё больше средств на повышение образовательного потенциала, в том числе на повышение заработной платы преподавателей. Повышение заработных плат педагогических работников и исключительное внимание государства, которое уделяется сейчас педагогам, позитивно скажется на качестве образования", - сказал он.

Глава университета отметил, что перед сферой высшего образования ставится серьезная задача - оправдать ожидания государства в плане подготовки профессиональных кадров.

Государство создало максимум условий для созидательного творчества в образовательной сфере, обеспечило основательную финансовую поддержку. Теперь дело за академическим сообществом - вывести казахстанское образование на уровень мировых образовательных лидеров", - заявил он.

По словам ректора, коллектив Карагандинского университета имени Е.А. Букетова всецело поддерживает инициативы президента и будет способствовать всесторонней популяризации данных инициатив, активно участвовать в их реализации во имя нашего общего будущего и общей судьбы.

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