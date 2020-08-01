Казахская диаспора из Германии собирает гумпомощь для Казахстана

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Из-за отсутствия прямых регулярных авиарейсов между Германией и Казахстаном вся гуманитарная помощь доставляется так называемым "репатриационным" чартерным рейсом из Франкфурта-на-Майне, передает Kazakhstan Today.

Гуманитарный груз, предоставляемый казахской диаспорой и казахстанскими соотечественниками в дипломатические миссии Казахстана в разных городах Германии, включая Мюнхен, собирается и свозится в Генеральное консульство РК в городе Франкфурте-на-Майне, а затем отправляется единой большой партией в Казахстан.

При этом груз, в котором находятся медикаменты и медоборудование, должен сопровождаться необходимыми сертификационными документами. Это требование таможенных служб как ФРГ, так и Казахстана", - подчеркнули в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

По информации ведомства, в настоящее время генеральный консул РК во Франкфурте Ермухамбет Конуспаев находится на связи с представителями казахстанской диаспоры - членами объединения European Kazakh Forum. Ими достигнута договорённость о том, что объединение будет напрямую передавать собранную гуманитарную помощь в генконсульство РК во Франкфурте для дальнейшей отправки в Казахстан.

На середину августа запланирована отправка следующей партии гуманитарной помощи, сообщили в МИД РК.

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