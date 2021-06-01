Как будут работать детские оздоровительные лагеря летом-2021

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НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - В Минздраве РК рассказали о требованиях к работе детских оздоровительных лагерей этим летом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно критериям работы социально-экономических объектов, в "зеленой" зоне летние лагеря работают без ограничений, в "желтой" - при заполняемости 50% и в "красной" - 30%, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Алгоритмом предусмотрен допуск к работе персонала стационарных организаций отдыха и оздоровления при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала работы, или документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19", - сообщила сегодня на брифинге главный эксперт управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Индира Басманова.

По ее словам, на каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья (форма 079/у), справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по COVID-19, документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда.

Также все оздоровительные организации должны соответствовать требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам". Все детские оздоровительные организации (за исключением организаций, функционирующих круглогодично) обязаны до начала оздоровительного сезона получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На сайте комитета размещен список детских оздоровительных организаций, соответствующих требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По состоянию на 27 мая, заключение о соответствии требованиям санитарных правил получили 12 детских оздоровительных организаций: в Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областях - по 1, Актюбинской - 2, Кызылординской - 7.

При Комитете санитарно-эпидемиологического контроля функционирует горячая линия: 8 (7172) 74-18-64, куда можно обратиться при выявлении каких-либо нарушений в работе летних оздоровительных организаций для детей.

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