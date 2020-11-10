Как будут учиться школьники Карагандинской области во второй четверти

Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал, целесообразно ли разрешать традиционный формат обучения на фоне осложняющейся ситуации по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

Во второй четверти в Казахстане к традиционному формату обучения должны вернуться сельские и городские школы с количеством учащихся до 300 человек. Дежурные группы теперь будут организованы для 1-5 классов.

По информации пресс-службы акима Карагандинской области, сегодня в дежурных классах региона обучается 62 тысячи детей. Кроме того, в регионе малокомплектные школы продолжают работать в традиционном режиме. В основном они находятся в отдалённых населённых пунктах.

Существуют разные точки зрения родителей на процесс обучения. Кто-то выступает за онлайн-уроки, многие желают, чтобы их дети учились офлайн", - сказал аким области.

Исходя из обсуждений этого вопроса, в Карагандинской области было принято решение перевести на традиционный формат обучения школы, где учится до 300 детей.

В области порядка 290 школ будут работать в штатном режиме.

По заявлению родителей разрешат обучение в дежурных классах - с 1-го по 5-й. Но это будет происходить с ориентацией на текущую эпидситуацию.

Призываю родителей быть очень внимательными! Только взрослые решают, как будет учиться их ребёнок. При этом в школах обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции", - отметил глава региона.

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