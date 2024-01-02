01.01.2024, 16:04 34951
Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник.
7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.
Зимние каникулы для школьников продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.
В марте отмечается 8 Марта и Наурыз. На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха - 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
В мае отмечается:
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая (среда);
- День защитника Отечества - 7 мая (вторник);
- День Победы - 9 мая (четверг).
В июне дополнительно отдыхаем один день: первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, выпадает на 17 июня, понедельник.
День столицы - 6 июля 2024 года является государственным праздником, в 2024 году выпадает на субботу, что дает 1 дополнительный выходной и сокращенную рабочую неделю за счет переноса выходного дня на понедельник. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
В августе 2024 года отмечается День Конституции - 30 августа, является государственным праздником. В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит казахстанцам дополнительный день отдыха.
В октябре отмечается День Республики. В этот праздник казахстанцев ждет три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.
В декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, который выпадает на понедельник, а значит: 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными при пятидневной рабочей неделе.
новости по теме
02.01.2024, 09:30 3506
Четыре дополнительных поезда запустили в Астану из-за непогоды
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" на 2 января назначает 4 дополнительных пригородных поезда для перевозки граждан по направлениям Кокшетау, Курорт Боровое, Атбасар, Павлодар, в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды.
По данным нацперевозчика, 2 января текущего года дополнительно назначены следующие пригородные поезда:
- в Атбасар из Астаны отправляется в 8.38 электропоезд №6803/6804. Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных места. В обратном направлении поезд отправится в тот же день из Атбасара в 14.40.
- в Кокшетау из Астаны отправится в 17.00 электропоезд №6805/6806 Астана - Боровое - Кокшетау (376 посадочных мест). В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35.
- в Астану из Павлодара отправится в 11.57 электропоезд №7509 (376 посадочных мест). Электропоезд прибудет в Астану в 14.49.
- до станции Курорт Боровое продлят движение электропоезда №7553/7556 Караганда - Астана (наименование №6811/6812 "Астана -Курорт Боровое"). Он отправится из Астаны в 10.10. Для пассажиров будет предоставлено 276 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится из Борового в 14.48.
Продажа билетов на дополнительные пригородные поезда открылась вечером 1 января.
В целом к новогодним праздникам - с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года - за счет назначения нацперевозчиком дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тыс. дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров", - сказано в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров.
Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT", а также на официальном инстаграм-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly
02.01.2024, 08:00 98856
Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным результатам опроса, подавляющее большинство респондентов считают необходимым наложить запрет на использование фейерверков в местах проживания людей, жилых массивах, вблизи больничных комплексов, домов престарелых и около кладбищ.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего существования, сообщает recyclemag.ru.
Химический состав фейерверков содержит: уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект. Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.
Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз. Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных.
Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.
Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации. Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
20 декабря начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов сообщил, что в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
25 декабря Нарушения правил при использовании пиротехники едва не привели к пожару в однокомнатной квартире в Павлодаре.
В конце ноября в Кыргызстане на перевале Куакы возле Орто-Токоя взорвался грузовик с пиротехникой. Погиб человек, который находился в салоне.
01.01.2024, 16:55 34096
Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу паспорта гражданина РК объемом 24 страницы (для детей до 16 лет) составит 4 МРП (14 768 тенге), 48 страниц (для взрослых) - 12 МРП (44 304 тенге).
За выдачу удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз гражданин должен будет заплатить 1 МРП (3692 тенге).
Госпошлина за стандартный паспорт гражданина РК (объемом 36 страниц) по-прежнему будет составлять 8 МРП (29 536 тенге).
Без изменений остается госпошлина за выдачу удостоверения личности гражданина РК - 0,2 МРП (738,4 тенге).
От уплаты госпошлины освобождаются:
- герои Советского Союза, герои социалистического труда;
- лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";
- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;
- лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;
- престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах или интернатах;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Напомним, МРП в этом году будет составлять 3692 тенге.
Ранее сообщалось, что МВД совместно с заинтересованными госорганами запущен новый пилотный проект по присвоению детям ИИН сразу после рождения.
01.01.2024, 16:35 33916
С 1 января иностранцы обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию в РК
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января иностранцы обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
С 1 января 2024 года дактилоскопическая регистрация иностранцев и лиц без гражданства (достигших 16-летнего возраста) станет обязательной процедурой при оформлении следующих документов для пребывания:
- Разрешение постоянное проживание в Республике Казахстан;
- Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- Удостоверение лица без гражданства или для его восстановления, замены;
- Разрешение на временное проживание;
- Визы Республики Казахстан (первично получаемые и продлеваемые на территории в Республике Казахстан);
- Удостоверение лица, ищущего убежище;
- Удостоверение беженца;
- Проездного документа беженца.
Лица, подлежащие выдворению либо возвращаемые в порядке реадмиссии (согласно заключенных международных соглашений), также будут проходить дактилоскопическую регистрацию. При прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность, при его отсутствии справку о подтверждении и направлении на дакторегистрацию.
Отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации согласно статьи 443-1 Кодекса об административных правонарушениях РК влечет административную ответственность в виде выдворения из страны", - отметили в МВД.
Дактилоскопическая регистрация производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания. Поэтому иностранцам настоятельно рекомендуется соблюдать законодательство Республики Казахстана по вопросам дактилоскопической регистрации.
Отмечается, что для граждан Республики Казахстан при получении удостоверений личности и паспортов РК предусмотрена добровольная дакторегистрация с согласия гражданина.
С адресами подразделений миграционной службы для прохождения дактилоскопической регистрации можно ознакомиться здесь.
01.01.2024, 13:30 40471
Обязательная установка спецзнака на автомобилях на газе введена в Казахстане
Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS
Фото: МТИ РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS. Он должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.
Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
01.01.2024, 12:38 41661
В новогоднюю ночь в Казахстане родилось почти 200 малышей
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области
Фото: Минздрав РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь в родильных домах Казахстана родился 191 ребенок, 101 мальчик и 90 девочек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области - 38 ребенка, на втором месте - Шымкент, где родилось 23 ребенка и в Алматы 22 семей отмечали пополнение.
В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей.
Напомним, в 2023 году численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. В новогоднем поздравлении президент Казахстана отметил, что рост населения - залог мощи и процветания государства.
01.01.2024, 11:39 44091
Соцвыплаты в Казахстане: что изменилось с 1 января
Помимо увеличения существующих пособий, появилась новая соцвыплата
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января этого года в Казахстане появится новая соцвыплата, а также будет увеличен размер существующих пособий.
Законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 году - 120 838 тенге).
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течении пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составит 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составит 45 578 тенге.
Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2024 года:
- пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличатся со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 217 350 до 232 596 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми - со 138 000 до 147 680 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы будет увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы - с 71 398 до 76 397 тенге, III группы - с 48 681 до 52 089 тенге.
Также на 7% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Как отметили в Минтруда и соцзащиты населения, размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
С 1 января вводятся спецвыплаты для работников вредных производств
Выплата спецпособия предусмотрена с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.
Специальная социальная выплата (ССВ) будет состоять из четырех источников выплат, одним из которых является специальное профессиональное государственное пособие, выплачиваемое из республиканского бюджета. Также при назначении выплат будут учитываться вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника.
Ввести новые соцвыплаты работникам вредных производств, в частности шахтерам, поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
01.01.2024, 09:45 47041
Что изменится в жизни казахстанцев в январе 2024 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2024 года, читайте в материале информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане с 1 января 2024 года появятся несколько новых районов
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".
Согласно указу, в составе Восточно-Казахстанской области появятся:
1) район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.
В составе области Абай:
1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;
2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.
Повышение МРП и МЗП
С 1 января в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя и составил 3692 тенге. Также изменился размер минимальной заработной платы, он увеличен до 85 000 тенге. Повышение минимальной заработной платы коснется порядка 1,8 млн казахстанцев.
Завершился период применения ЕСП
Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор - быть предпринимателями или стать наемным работником. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим.
В КГД рассказали, как могут оплачивать налоги с 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду.
Третий этап всеобщего декларирования
С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
Повышение пособий, пенсий и новая соцвыплата
Предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
С 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников.
Для повышения уровня социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях труда, по поручению главы государства разработаны и одобрены поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты. С 1 января 2024 года такие работники, при достижении 55-летнего возраста и наличии отчисления за них обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 7 лет, смогут получать выплату, которая будет осуществляться из 4 источников. Работники будут получать спецсоцвыплату до достижения пенсионного возраста, главное условие - прекращение работы во вредных условиях труда.
Заканчивается мораторий на проверку МСБ
1 января 2024 года прекратит действовать мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, введенный в 2020 году.
Вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей
С 1 января 2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.
Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР: с 1 января 2024 года - в размере 1,5%; с 1 января 2025 года - в размере 2,5%; с 1 января 2026 года - в размере 3,5%; с 1 января 2027 года - в размере 4,5%; с 1 января 2028 года - в размере 5%.
При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак
С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
В Казахстане стартует программа "Нацфонд - детям"
В рамках программы всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК.
На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.
Электронная очередь в пунктах пропуска на границе станет платной
С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в закон РК "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.
Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. На сегодня электронная очередь внедрена на 5 пунктах пропуска с Китаем, на 4 пунктах - с Узбекистаном, на 1 пункте пропуска с Туркменистаном и пока только на 1 пункте с Россией. Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.
Система электронной очереди доступна на государственной цифровой платформе "Qoldau". С 1 января 2024 года, за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис "CarGoRuqsat" составит один месячный расчетный показатель, который будет поступать в бюджет.
Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП.
Авиарейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби
С 16 января следующего года авиакомпания Wizz Air AbuDhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби. Планируется, что полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на воздушных суднах типа Airbus A321.
Запуск рейсов по новому авиамаршруту предоставит жителям Туркестана возможность дальнейших перелетов по другим маршрутам транзитом через Абу-Даби. Открытие нового международного авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.
Какая погода ожидается в Казахстане в январе 2024 года
В январе погоду в Казахстане часто будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На большей территории республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега. По РК часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.
С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:
на северо-западе, севере республики ночью от -3, +2°С до -20, -27°С, днем от -3, +2°С до -7, -15°С;
в центре и на востоке РК ночью от 0, -8°С до -20, -28°С, днем от 0, -5°С до -5, -18°С;
Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5, -15°С, днем до -3, -8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25°С.
В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0,-10°С, днем от -3+7°С до 0,-5°С, во второй половине - дальнейшее понижение ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.
В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5, +5°С до -3, -15°С, днем от +5, +10°С до -8, +3°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 года на большей территории Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и как следствие снегопады, метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы.
Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке РК температура ночью повысится до -3, -13°С, днем до -5, +5°С; в южной половине и на западе РК ночью до -5, +5°С, днем до +5, +15°С.
С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится:
в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днем до -12-20°С; в южной половине и на западе РК ночью до -13, -23°С, днем до -3, -13°С.
Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части РК, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока РК.
Читаемое
02.01.2024, 08:00Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 09:302336Четыре дополнительных поезда запустили в Астану из-за непогоды 02.01.2024, 09:15876Растет число погибших при землетрясении на западе Японии 29.12.2023, 15:16136376Президент снял с должности командующего Силами спецопераций ВС 29.12.2023, 15:06131791Токаев осмотрел центр санитарно-эпидемиологической экспертизы 29.12.2023, 19:44127126Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры 29.12.2023, 13:28125011Экс-министру юстиции Марату Бекетаеву продлили арест 29.12.2023, 12:22108101Адайская лошадь стала новым национальным брендом Казахстана 15.12.2023, 19:20194561Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС 15.12.2023, 19:11188206Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения 16.12.2023, 09:15173221В Казахстане празднуют День Независимости 15.12.2023, 12:12168001Население Астаны в ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек - Токаев 07.12.2023, 18:52167866В Назарбаев Университете сменилось руководство
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?