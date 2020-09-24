Как можно проголосовать на праймериз Nur Otan

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Впервые в истории страны голосование пройдет в электронном виде. Члены партии смогут на выбор использовать различные форматы - мобильное приложение, веб-портал primaries.kz, онлайн-голосование на участке, а также бюллетени в тех районах, где нет доступа к Интернету, передает Kazakhstan Today.

Считанные дни остались до голосования на общереспубликанских внутрипартийных выборах Nur Otan. Вслед за Елбасы Нурсултаном Назарбаевым процедуру авторизации в информационной системе "Праймериз" прошли все министры и акимы регионов", - рассказали в пресс-службе партии.

Для обеспечения прозрачности выборного процесса применена специальная система верификации по принципу "Один голос, один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес". Исключается вероятность участия в голосовании дважды. При этом избиратель может отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов.

В данный момент в системе зарегистрировались уже порядка 700 тысяч членов партии.

По словам секретаря партии Алибека Алденея, внутрипартийные выборы стали настоящим катализатором для прихода новых людей в Nur Otan. Так, только в августе было принято порядка 25 тысяч человек.





С 11 сентября до 4 октября приём новых членов был приостановлен. Это сделано по причине полученных сигналов о нескольких фактах принуждения к вступлению в партию с целью голосования за "своих" кандидатов. Для нашей партии важен постоянный приток свежих сил и профессиональных кадров. Однако это всегда должен быть добровольный и осознанный выбор. При этом в момент закрытия приема на рассмотрении находилось 17,3 тысячи заявлений. Из них уже принято 16,2 тысячи человек. Порядка 1,1 тысячи отказано. Причины разные: от непредставления рекомендаций и незнания программных документов до фактов принуждения. Мы категорически против механического увеличения числа партийцев. Наоборот, за последний год в рамках целенаправленной работы из Nur Otan были исключены партийцы за утерю связи, пассивность в повседневной деятельности и другое", - отметил Алибек Алденей.

Таким образом, по его информации, в период внутрипартийных выборов в Nur Otan вступило порядка 41 тысячи граждан. Пополнившим ряды секретарь партии порекомендовал как можно быстрее авторизоваться на портале primaries.kz для принятия участия в онлайн-голосовании с 1 по 3 октября.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов обещают опубликовать уже 5 октября.

Отмечается, что ключевая цель праймериз Nur Otan - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты всех уровней.

По итогам регистрации во внутрипартийном отборе участвуют почти 11 тысяч кандидатов. В среднем по стране на одно место претендуют по четыре человека. 70% кандидатов - это самовыдвиженцы, а около тысячи - новые члены партии. 37% составляют - женщины, 29% - молодежь до 35 лет. Средний возраст участников - 43 года.

С 7 сентября участниками праймериз проведено более 36 тысяч агитационных мероприятий с прямым охватом свыше 817 тысяч человек. С 14 сентября в онлайн-формате стартовали публичные дебаты, где участники презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов. Только за несколько дней собрано более 11 тысяч наказов и предложений.

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