Как правильно встретить Новый 2021 год Быка

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Несмотря на то, что Новый год уже не раз переносили с одной даты на другую, многие граждане верят, что при переходе этого рубежа можно изменить свою жизнь. Неважно, в какую дату наступает Новый год - ясно одно, что в это время словно вся вселенная направлена на положительные изменения в жизни многих людей. Поэтому они пытаются узнать, как правильно встречать Новый 2021 год Белого Металлического Быка, чтобы увеличить свои шансы на удачную и счастливую жизнь в ближайшие 12 месяцев, передает Kazakhstan Today.

С кем и где желательно встречать Новый год 2021

Вне зависимости от веры, образования, пола и возраста люди в декабре задумываются, как лучше провести главный зимний праздник. Часто первым пунктом в планировании стоит вопрос о том, с кем встретить эту замечательную ночь. Уже исходя из этого может проясниться множество других вопросов: где, что готовить, в чем пойти и какие подарки готовить.

Если предстоит выбор компании, то лучше предпочесть общество семьи и близких друзей. Причем уютный вечер в исключительно домашнем кругу предпочтительнее, чем в дружеской компании. Исходя из этого понятно, где лучше всего встретить Новый год - Бык является домашней скотиной, он вряд ли одобрить семейный поход в ресторан, где соберется множество незнакомых лиц.

В случае вынужденной разлуки необходимо в обязательном порядке в новогоднюю ночь позвонить близким людям, условно объединяясь с ними. Это продемонстрирует Быку важность этих людей для конкретного человека, позволив укрепить отношения, удалив из них сложности и недопонимание.

Особенности новогоднего наряда в год Металлического Быка

Для большинства представительниц прекрасного пола вопрос праздничного облачения является одним из самых животрепещущих. Часто именно выбор нового наряда становится во главу списка праздничных дел, опережая покупку елки, составления меню и украшения дома. Впрочем, есть и исключения - часть женщин вынуждены покупать новый наряд к празднику, чтобы порадовать приходящего покровителя года.

В этом году можно остаться и в старом наряде - Бык не притязателен, он спокойно отнесется к тому, что его встретят без обновок. С другой стороны, в год этого животного исключительно у дам принято шить себе новое платье. Стоит заметить, что наряд нужно сшить, а не купить. Это своего рода положительная примета, хотя и магазинная обновка подходящего цвета будет уместна.

Внимание! Насыщенно красный цвет наряда точно стоит исключить. Желательно избегать даже белья и аксессуаров такого цвета. При этом пастельно розовый или приглушенно бордовый и другие сдержанные оттенки красного допустимы, хотя и не очень желательны.

Чаще всего женщины следят за тем, что одевать своим мужчинам в новогоднюю ночь. Большая часть сильной половины человечества игнорирует указание астрологов. При этом в год Быка по умолчанию вряд ли будет много мужчин, использующих нежелательные цвета, ведь не так много из них носят красные тона, ярко желтые или неоново зеленые. При этом угодить Металлическому Быку не сложно - белая рубашка, пуловер или даже галстук вполне подойдут. Самым консервативным можно просто облачиться в светло-серебристый костюм, условно символизирующий металл.

Главными тонами праздничных нарядов можно назвать такие цвета:

белый;

молочный;

серебристый;

светло-серый;

тон шампань;

слоновой кости;

пудро-нюдовый;

нежно-розовый.

Помимо этого, будут допустимы и многие другие тона. Желательно отдать предпочтение светлым сдержанным расцветкам без ярких элементов и узоров. Слишком насыщенные цвета необходимо исключить, даже если это не красный оттенок. Это же касается и аксессуаров.

В этом году для украшений есть прямая подсказка - актуальны светлые металлы. Женщинам и мужчинам стоит выбирать браслеты и кольца из белого золота, платины, серебра и даже хирургических сплавов, используемых в бижутерии. То же касается и дамской косметики - молочные, бежевые, металлические тона и никакой красной помады.

Нюансы украшения стола и дома в год Белого Быка

Множество людей, даже далеких от астрологии, знают, что есть нежелательные цвета декора для определенных животных-покровителей. Есть и обратное правило - некоторые расцветки очень благоприятны. Впрочем, будет уже хорошо, если при украшении стола, елки и дома не использовать негативные тона. Тем, кто мало знаком с такими особенностями покровительствующих зверей, нужно понять принцип - в названии года есть подсказка на нужные цвета. Это зависит от вида материала и расцветки, близкие к тону приходящего животного.

В 2021 в права вступает Белый Металлический Бык, следовательно, сразу 2 вида расцветок подсказано. Здесь действует тот же принцип, что и при подборе гардероба - допустимы металлические оттенки и цвета, приближенные к белому. При этом некоторые астрологи даже советуют избегать использования цветной гирлянды неподходящих ярких тонов. К тому современные светодиодные украшения можно варьировать по цветам.

Важно не забывать, что есть нежелательные расцветки - это выражено красный и все чрезмерно яркие тона. Т.е. тот же бледно-розовый вполне допустим, но неоновая фуксия неуместна даже в небольших пропорциях. При этом если в доме ранее были использованы эти тона в отделке или декорировании, то не стоит срочно все менять - важно не акцентировать на этом внимание, например, ставить елку на красный журнальный столик. В этом случае его лучше прикрыть белой скатертью.

Какие угощения актуальны в год Белого Быка

Ежегодно хозяйки дома мучаются вопросом, что готовить на праздничный ужин главной зимней ночи. В каждой семье есть свои традиции, но про мандарины и игристые вина в России не забывает ни одна семья. Даже те, кто предпочитает более крепкий алкоголь, все же под бой курантов делает хотя бы пару глотков шампанского. Только это никак не влияет на предлагаемую закуску.

В одних семьях принято обходиться заказанной пиццей или набором роллов, другие накрывают стол нарезками и бутербродами, третьи же готовят огромное количество блюд. Сейчас появилась возможность заказывать салаты, нарезки и иные блюда для новогоднего стола в крупных сетевых магазинах. При этом большинство семей все же старается хоть в малой степени угодить покровителю года.

Внимание! Стоит помнить, что в год Быка какие-либо блюда из телятины или говядины нежелательны на праздничном столе. Важно не забыть про колбасы - стоит поискать изделия из конины, птицы или из смеси свинины и курицы. Допускается и баранина в самых разнообразных вариантах.

Необходимо отметить, что Бык одновременно является любителем сладости и поклонником всего солененького. Поэтому самым простым способом угодить ему будет праздничный тортик и тарелочка с разносолами. Можно даже поставить на стол символическое блюдо с солью и кусочками сырых корнеплодов.

Можно выделить такие группы продуктов, подходящих для новогоднего стола в год Быка:

Фрукты. Свежие и соленые овощи. Все многообразие зелени. Корнеплоды в разных вариантах. Рыба, курица, грибы, баранина.

Причем важно помнить, что Бык все же травоядное животное, поэтому необходимо обращать внимание на наличие на праздничном столе свежей растительной пищи. Особенно признателен покровитель года будет за нежные листовые салаты, свежую морковь и ароматные яблоки.

Что стоит дарить в 2021 году

Как было сказано выше, Бык уважительно относится к сладостям. Чтобы уважить покровителя года, стоит к каждому презенту добавлять сладкий подарок или хотя бы новогоднюю конфетку-трость. Если необходимо подарить какой-то сувенир, то лучше запастись различными шоколадными фигурками, а не банальными календариками и магнитами.

Зная, как надо выбирать подарки, можно в любой год быть актуальным даже без учета животного-покровителя. Желательно исключить бесполезные презенты, а также неуместные, а порой и оскорбительные подарки. Даже если подруга давно мечтает о курсе антицеллюлитного массажа - это не повод подарить ей сертификат на него. В таком случае более уместным будет просто сертификат в салон красоты на какую-то сумму. После праздника можно будет и корректно напомнить о том, что подруга давно хотела записаться на массаж.

В год Быка исключить такие подарки будет сложно - желательно дарить что-то нужное для дома, семьи. При этом дрель мужу или набор кастрюль маме стоит преподносить только в том случае, если они прямо просили такой подарок. В остальном простор широк - постельное белье, личные вещи, семейные путевки, вазы, скатерти и многое другое. Актуальной будет и техника различного уровня, а духи и украшения лучше дарить вместе с чем-то полезным.

Новогодние ритуалы и магия в год Металлического Быка

Про то, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, знают даже дошколята. По этой причине все стараются как-то по-особому встретить волшебный праздник. К тому же даже скептики в эту ночь поддаются какой-то мистической составляющей, хотя бы в шутку совершая парочку новогодних ритуалов, подходящих для любого животного покровителя.

Каких-то особых ритуалов, посвященных именно году Быка немного. Среди них есть и вполне нелепые, рекомендующие помычать в окно, призывая удачу, деньги и спокойную жизнь. Женщинам, желающим завести ребенка, в новогоднюю бычью ночь советую съесть заранее пророщенную пшеницу. Всем взрослым рекомендуется потереться лбом о любую перегородку или дверной косяк, чтобы не иметь "рогов" в года Быка.

Отдельно нужно выделить стандартные новогодние ритуалы и обряды:

"Чоканье" своим бокалом в первую минуту с неженатым парнем для привлечения любви. Съедание мандарина или гроздочки винограда в последнюю минуту старого года для достатка. Поцелуй любимого человека в первую минуту наступившего года для взаимопонимания и счастья. Загадывание желания на бумажке, сжигание и выпивание пепла с напитком под бой курантов.

Это лишь малая толика разнообразных магических обрядов, проводимых в новогоднюю ночь. Помимо этого, есть и разнообразные гадания, предсказывающие все, начиная от личных отношений в наступающем году, заканчивая деньгами, карьерой и самой жизнью. Впрочем, и гадания, и волшебные ритуалы работают лишь тогда, когда человек верит в магическую составляющую Нового года.

Как правильно встречать Новый 2021 год Белого Металлического Быка знать иногда не так уж и обязательно. Важно помнить, что праздничный настрой создает сам человек и его окружение, поэтому необходимо следить за своим настроением и тщательно выбирать компанию для новогодней ночи. При этом если соблюдать некоторые рекомендации астрологов, то можно подсознательно настроиться на лучшую жизнь в наступающем году, к тому же наличие каких-то традиций весьма полезно и удобно.

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