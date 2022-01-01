Как правильно встретить Новый 2022 год Тигра

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АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Несмотря на то, что Новый год уже не раз переносили с одной даты на другую, многие верят, что при переходе этого рубежа можно изменить свою жизнь. Неважно, в какую дату наступает Новый год - ясно одно, что в это время словно вся вселенная направлена на положительные изменения в жизни многих людей. Поэтому они пытаются узнать, как правильно встречать Новый 2022 год Черного Водяного Тигра, чтобы увеличить свои шансы на удачную и счастливую жизнь в ближайшие 12 месяцев, передает Kazakhstan Today.

Новый год 2022: с кем встретить год Водяного тигра

В Новогоднюю ночь важны все детали: одежда, макияж, блюда на столе и, конечно же, компания, с которой вы проведете это особенное время. По словам астрологов, Тигр шумных вечеринок не любит, он будет рад, если вы позовете к себе несколько близких друзей, рассказывает tv.ua

Новый год в семейном кругу — тоже прекрасная идея.

Главное, чтобы рядом с вами не было неприятных или подлых людей. Точно не стоит звать к себе тех, с кем вы бы предпочитали не видеться вообще. Старайтесь оградить себя от негатива по максимуму.

Еще одна важная деталь, Тигр не любит яркость и слишком сильное освещение, поэтому Новый год желательно встретить с уютным светом зажженных свеч.

В чем встречать Новый год-2022

Ответ на вопрос, какой цвет на новый год 2022 будет преобладать в нарядах, зависит от того, кто является символом предстоящего года. Им станет Черный Водяной Тигр. В чем встречать новый год 2022, чтобы он принес удачу? Желательно, чтобы образы включали голубые, морские и бирюзовые оттенки. В приоритете и черный цвет, делится советами издание Новые Известия

Так как еще одной стихией Нового года является дерево, популярны следующие цвета: коричневый, бежевый, песочный, золотистый и серебряный, зеленый. Рекомендуется отказаться от кошачьего принта, неоновых оттенков и красного. Есть мнение, что тигр не любит ярких цветов.

Материалы, из которых выполнены вещи, желательно выбирать натуральные, избегая синтетики. Астрологи советуют выбирать оттенки с учетом того, какие цели поставлены на предстоящий год. Чтобы достичь финансового благосостояния, лучше выбрать одежду золотых или серебряных оттенков. Чтобы получить повышение на работе, подойдут черный или синий цвета. Если нужно наладить личную жизнь, рекомендованы бирюзовый и песочный цвета.

Для встречи Нового года можно выбрать бархатные брючные костюмы или платья, свободные вечерние наряды. Важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно, а одежда не сковывала движения, так как Тигру свойственно стремление к простору.

Вещи рекомендовано выбирать из натуральных тканей - шелка, замши и пр. Рекомендуется отказаться от меховых изделий. Фасон должен быть не слишком сложным — рекомендованы наряды из легких струящихся тканей.

Как правильно украсить праздничный стол в год Тигра

Голубой Водяной Тигр признает только спокойные гармоничные сочетания оттенков. Цвета года – белый, синий, золотой, серебристый. Царственное животное оценит сдержанность и элегантность оформления новогоднего стола. Все детали лучше продумать заранее, рассказывает издание Вилкин-pro

Следует отказаться от пестроты в украшениях и предметах сервировки, но это не значит, что стол должен быть оформлен аскетично. Использование природных материалов для декора и безупречный вкус хозяйки позволят создать стильную атмосферу новогодней ночи, которую покровитель года обязательно оценит.

Для украшения стола желательно использовать веточки хвойных деревьев, шишки, свечи, деревянную посуду и аксессуары из дерева.

Цветовая гамма, которая придется по нраву Тигру, очень удачно подходит именно для зимнего декора. Основным цветом лучше выбрать белый и разбавить яркими акцентами: синим, голубым, серебристым, золотым. На столе должны присутствовать любые оттенки коричневого, которые символизируют дерево – один из талисманов Нового года 2022.

Яркие оранжевые цитрусы – обязательное условие в эту новогоднюю ночь. Цвет жизни и солнца перекликается с окрасом символа года, он обязательно привлечет его благосклонность. А значит, дома будет спокойно, уютно, душевно и тепло.

Советы и маленькие секреты, как задобрить Тигра

Чтобы привлечь благосклонность Голубого Водяного Тигра, нужно быть искренними и настоящими. Это уверенный, царственный символ с чувством собственного достоинства. Для него важны не только внешняя эффектность, но и внутреннее содержание. Далее приведены несколько советов, которые помогут понравится строптивому хозяину года.

Учитывать вкусы Тигра при встрече Нового года 2022. Натуральная цветовая гамма, изысканный декор, немного ярких акцентов – это именно то, что оценит новый хозяин года. Такая тенденция должна прослеживаться во всем – в декоре дома, сервировке стола и нарядах гостей.

Выбрать элегантный наряд. Тигр не признает безвкусицу. Наряд к празднованию Нового года 2022 лучше выбрать элегантный и обязательно из натуральных тканей. Цвета одежды – белый, все оттенки синего, голубого, коричневого, бежевый, жемчужный. Дополнить наряд можно украшениями из благородных металлов и натуральных камней.

Подобрать подходящий макияж. Умеренный макияж – важное условие хозяина года. Натуральный мейкап в стиле нюд – самое удачное решение. Никаких кричащих теней или помады.

Тигр – животное консервативное. Символ года ставит на первое место семейные ценности, дружбу. Отличной идеей станет собрать за новогодним столом всю семью и близких друзей. Теплый семейный вечер, улыбки, искренняя радость расплавят железное сердце Тигра.

На столе должно быть изобилие. Не нужно выдумывать фантастические блюда – Тигр оценит простую, сытную и вкусную пищу. Главное, чтобы блюда были разнообразными и красивыми.

Не забудьте про фигурку хозяина года. На праздничном столе желательно органично разместить небольшую фигурку символа 2022 года.