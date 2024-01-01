Встречать праздник лучше всего в большой компании из друзей и родных

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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Как правильно встретить новый, 2024 год Дракона, чтобы привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев.





Каждый год в китайской культуре имеет конкретного животного-покровителя, которое находится под влиянием определенного цвета и одной из пяти стихий: огня, воды, земли, дерева или металла. Символом уходящего, 2023 года был черный Водяной Кролик, а в 2024-м им станет Зеленый Деревянный Дракон, сообщает РИА Новости.





Считается, что это мифическое существо является вестником перемен, он амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.





В китайской культуре считается, что каждый Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя. Это принесет удачу и подарит защиту от несчастий на все 12 месяцев.





Где лучше встретить Новый, 2024 год





Несмотря на то что Дракон - это шумное и любящее внимание существо, он при этом ценит крепкие семейные и дружеские отношения. Поэтому лучше всего собраться в большой компании из друзей и родных, чем проводить праздник с незнакомыми людьми. Любовь Дракона к свободе можно уважить, если провести новогоднюю ночь за городом, в съемном коттедже или гостиничном комплексе. Тем не менее не запрещается праздновать дома или в ресторане, главное, чтобы никто в эту ночь не грустил.





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В чем и в каких цветах отмечать праздник





Дракон - любитель ярких цветов, качественных тканей и блестящих аксессуаров. Чтобы задобрить своенравного зверя, следует подобрать наряд, даже если праздник планируется провести дома, в кругу семьи. Из общих рекомендаций следует выделить красный и зеленый цвета, а из тканей - атлас, шелк, парчу или более простые, но натуральные материалы, например лен, шерсть и хлопок. Небольшое присутствие синтетики не повлияет на настроение Дракона, но лучше постараться ее избегать.





Женщинам





Дракон - это не только могущество и сила, но и элегантность. Женщинам можно обратить внимание на облегающие платья в пол, дополненные массивными золотыми аксессуарами. В отношении цвета лучше отдать предпочтение алым и зеленым оттенкам, пастельные варианты придется исключить. Если по какой-то причине яркость в наряде не нравится, то можно разнообразить образ фасонами - совместить блузу с декоративными элементами и юбку, выбрать нетривиальный брючный костюм и т. д.





Также не запрещается следовать своему личному комфорту - можно выбирать то, в чем удобно будет провести новогоднюю ночь, но при этом дополнить образ интересными выделяющимися украшениями, аксессуарами, сделать яркий вечерний макияж и прическу.





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Мужчинам





Лучше отказаться от простых повседневных футболок и джинсов. Мужчинам стоит позаботиться о торжественном образе - классический костюм или простое сочетание брюк и рубашки. Подходящими цветами будут оттенки бордового или темно-зеленого. При этом необязательно все выдерживать в единой цветовой гамме - пусть рубашка будет красной, а брюки зелеными или наоборот.





Если найти подходящий яркий костюм не удалось, то более привычные серые, коричневые и темные оттенки можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.





Как украсить дом и что принесет удачу





Как в отношении одежды, так и в отношении декора лучше всего обращаться к ярким цветам, блестящим декоративным элементам. Отлично подойдут разнообразная мишура, гирлянды, китайские фонарики и т. д. Из цветов лучше всего комбинировать красные, зеленые и золотые оттенки. Обязательно в соответствии с общим декором стоит позаботиться и о праздничном текстиле. Скатерти, декоративные наволочки, салфетки из ткани и, возможно, даже шторы. Считается, что Дракону точно понравится такой основательный подход к встрече его года. Из декоративных элементов должны присутствовать:





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Изделия из дерева. В наступающем году этот материал - неотъемлемая часть. Дерево, согласно китайской культуре, символ познаний, творчества, исследования и роста. В качестве декора можно приобрести деревянную посуду для сервировки, статуэтки, елочные игрушки или что-то совсем необычное: например, деревянный горшок с цветком или набором для выращивания. Очень символично в новом году попробовать вырастить "огненное дерево" - делоникс.





Изображение символа года. Чем больше декора в виде или с изображением дракона - тем лучше. Это могут быть отдельные статуэтки, посуда с рисунком, салфетки, подсвечники и многое другое. Такой декор можно использовать и впоследствии весь год, считается, что это привлечет удачу.





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Освещение. Девиз года Дракона - мало света не бывает. Множество гирлянд, отдельных лампочек, свечей - все это будет более чем уместно в грядущую новогоднюю ночь.





Стол на Новый год Дракона - 2024





В китайской культуре Дракон ассоциируется с щедростью, поэтому стол нужно красиво сервировать и поставить на него как можно больше разнообразных угощений. Главное блюдо должно быть из мяса или рыбы, их можно запекать, тушить, жарить, мариновать или варить, добавлять любые специи. Важно использовать свежие и качественные продукты, особенно Дракону придутся по вкусу разнообразные деликатесы и морепродукты, отмечает РИА Новости.





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Из мяса следует выбирать говядину, свинину, индейку, утку или баранину, а из рыбы и морепродуктов - семгу, карпа, форель, лосося, мидии и креветки. Еще один обязательный ингредиент на новогоднем столе - орехи. Они символизируют долголетие, здоровье и богатство. Орехи можно поставить на стол в качестве самостоятельной закуски или добавить их в салаты и другие блюда.





Рецепты простых и вкусных блюд





Помимо классических оливье и селедки под шубой, следует разнообразить новогодний стол необычными закусками, салатами, гарнирами и десертами.





Битые огурцы





Это классическая китайская закуска, которую просто приготовить в домашних условиях.





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Ингредиенты





свежие огурцы - 500 г;

чеснок - 10 г;

соевый соус - 30 мл;

уксус - 5 мл;

растительное масло - 15 мл;

кунжут - 10 г.





Приготовление





Огурцы разрезать вдоль на две части, положить срезом вниз, слегка отбить кухонным молотком и порезать на небольшие брусочки. Смешать мелко нашинкованный чеснок, уксус, соевый соус и кунжут. Залить огурцы заправкой и оставить мариноваться на 20-30 минут.





Салат "Тайский дракон"





Ингредиенты





говядина - 800 г;

помидоры - 2-3 шт;

свежие огурцы - 3 шт;

болгарский перец (желтый и зеленый) - 2 шт;

чеснок - 10 г;

соевый соус - по вкусу;

оливковое масло - 30 мл;

петрушка (для украшения) - 2-3 шт;

семена кунжута (для украшения) - 15 г;

соль и перец - по вкусу.





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Приготовление





Отварить говядину, остудить ее и нарезать тонкими, но крупными пластами. Смешать оливковое масло, соевый соус, чеснок, соль и перец, а затем в готовый маринад выложить мясо. Далее нужно нарезать огурцы крупными брусочками, помидоры - дольками, а болгарский перец - полосками. Немного посолить. Нарезанный перец следует слегка обжарить. Мелко нарезать петрушку. Соединить все ингредиенты, перемешать и дать салату немного настояться и пропитаться. Посыпать готовый салат кунжутом. По желанию можно добавить немного репчатого лука - это придаст блюду пикантности.





Стейки лосося в мандариновом маринаде





Ингредиенты





стейки лосося - 2 шт;

перец красный острый - по вкусу;

имбирь сушеный молотый - по вкусу;

сахар коричневый - 5 г;

соль - по вкусу;

сок апельсиновый свежевыжатый - 300 мл;

апельсин - 0,5 шт;

мята для украшения и подачи - по вкусу.





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Приготовление





Для маринада нужно смешать 150-160 миллилитров апельсинового сока с молотым имбирем, острым перцем и солью. Затем залить стейки лосося смесью и оставить на 15 минут. Апельсин порезать на кружочки и выложить на стейки. Духовку разогреть до 170 градусов. Подготовленную рыбу завернуть в фольгу и запекать 15-17 минут. В это время оставшийся сок нужно довести до кипения в сотейнике, смешать с сахаром, щепоткой соли и имбиря. Постоянно помешивая, подождать, пока соус загустеет. Им нужно полить готовую рыбу.





Как и чем украсить праздничный стол на Новый год





На год зеленого деревянного дракона стол должен выглядеть красочно, лучше использовать цвета, которые придутся по душе символу нового года: зеленый, красный, золотой, серебряный. Для декора можно использовать элементы с драконами. Например, скатерть и салфетки с таким рисунком, купить необычную посуду, поставить на стол вазу с еловыми ветками или красивый подсвечник со свечами. Разбавить декор можно серебряными или золотыми элементами.