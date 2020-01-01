Как встретить Новый 2020 год

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Новый 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Это животное не только шустрое и хитрое, но и прозорливое. Оно не выставляет напоказ свои планы и желания. Кому-то данный период покажется безумно трудным, а кто-то научится управлять эмоциями и быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. Больше реализма, откинув иллюзии! – этот девиз окажется уместным в любых сферах жизни и деятельности.

В ближайшие 12 месяцев у руля будет находиться Крыса – животное, которое стоит первым в восточном гороскопе. Перед тем, как встречать Новый 2020 год, нужно ближе познакомиться с этим зверьком. Стихия Металлическая, поэтому цвет и металл обозначен в названии года. Броня у Крысы крепкая, значит, многие проблемы и неприятности отлетают от нее рикошетом. Главное для нее – внутренняя собранность, спокойствие. Цифры в 2020 году повторяются, что характеризует период, как сложный, напряженный. Для многих это время окажется мистическим, непонятным, но нужно смело преодолевать преграды. Судьбы некоторых, буквально, перевернуться с ног на голову. Именно это позволит иначе посмотреть на вещи, а также откорректировать устоявшиеся принципы.

Белая Крыса по натуре лидер и командир, стремящаяся подчинить себе всех и все. Но, если в 2020 году вести себя мудро, ответственно, то катаклизмов не произойдет. Придется подчиняться и трудиться до "седьмого пота", чтобы угодить этому властолюбивому животному. Меньше слов, а больше дела – таким личностям она симпатизирует. Животное умное, закрытое, неординарное, у которого сильно развита интуиция. Стихия Металлическая демонстрирует смелый, целеустремленный характер Крысы. В меру честолюбива, расчетлива, что помогает ей реализовать задуманное. Год Серебряной Крысы, так называют его астрологи. Ну, а белый цвет ассоциируют с целомудрием, интеллектом.

Новый 2020 год будет успешным в плане финансов. Можно вкладывать деньги в предприятия, проекты, благотворительные фонды. Все вернется с процентами, не стоит переживать из-за незначительных трат, убытков. Многим удастся выгодно продать или купить недвижимость, кто-то начнет строительство дома, запланирует ремонт. Карьера тоже не застопорится на месте, если постоянно учиться, постигать новые горизонты и копить знания. Крыса не утаит возможностей ни от кого, просто будьте наблюдательнее.

Как встречать Новый 2020, чтобы не обидеть покровительницу Белую Крысу? Конечно же, придать торжественный вид интерьеру, приготовить подарки для близких, устроить большой праздник. В меню должны быть самые вкусные, сытные блюда. Чего уж точно не терпит хозяйка Нового года – это голод. Значит, на столе должны быть разнообразные продукты, напитки, фрукты с овощами. Нужно от души накормить животное мясом разных сортов, рыбой, выпечкой, курицей, орехами, шоколадом, коктейлями и компотами. Она попробует все и, наверняка, останется довольна такому щедрому угощенью.

Как встречать Новый 2020 год правильно

Белая Крыса любит светлые оттенки, вкусные блюда и наряды, в которых присутствует "изюминка". Если перед вами встала задача, в чем встречать Новый 2020 год, то выбирайте белый, серый, спокойные цвета. Если хочется добавить в одежду или интерьер жилища черный тон, то его должно быть в меру. Внешний образ следует продумать до мелочей – облегающий силуэт, сдержанный и благородный стиль, аккуратность.



Из аксессуаров можно выбрать - броши сверкающие, необычные подвески, заколки. Пусть украшения будут привлекательными, но не кричащими. Миниатюрное платье можно "освежить" серебряным поясом или цепочкой с кулоном. Металлическая Крыса симпатизирует всему, что блестит, подчеркивает ее самобытность. Перед тем, как встречать Новый 2020 год, приобретите подходящую обувь. Эффектно будут смотреться золотистые или серебристые туфли, сапоги с оригинальными пряжками, придающие образу шик и невозмутимость.

Хочется добавить в праздничное убранство ярких красок? Лучше выбрать для интерьера и елки теплые тона. Они должны быть из белого хрусталя – милые, невесомые. Главное, чтобы все было в едином стиле, не выбивалось из общей "картины". Крыса обожает все натуральное, экологически чистое, приятное на ощупь. Пусть все вокруг напоминает природу, естественность. Ну, и не забывайте про такие симпатичные безделушки, как венки, пуфики и торжественные свечи.

Как встречать Новый 2020 год, чтобы угодить Крысе? Для начала не мешает внимательно присмотреться к повадкам, чертам этого животного. Она, конечно же, "душка", но не лишена агрессивности, самоуверенности. Значит в интерьер, как и во внешний образ, можно добавить яркие оттенки – пурпурные, фиолетовые, алые. Важно, чтобы все это чудесным образом сочеталось с окружающим убранством и вашим настроением.

Белая Крыса любит сытно полакомиться. На новогоднем столе должен быть ее любимый продукт – сыр. Чем проще, тем вкуснее и полезнее – вот ее принцип в еде. Выберите скатерть в светлых тонах, приборы из серебра и классический стиль.

Чего нужно избежать во время встречи Нового 2020 года

Даже если, вы лишены суеверия, все равно постарайтесь соблюдать определенные "правила". Как встречать Новый 2020 год, чтобы потом все двенадцать месяцев чувствовать себя комфортно? Вот тогда Крыса не обделит вас и вашу семью благополучием.



Итак, чего лучше не делать в новогоднюю ночь:

мыть, разбивать посуду;

ругаться, спорить за столом;

ограничиваться малым количеством еды;

выкидывать недоеденные продукты;

праздновать новый год в одиночестве;

хандрить, тосковать, думать о плохом.

В 2020 год нужно шагнуть в отличном настроении, в окружении друзей, родственников. Тогда все ненужное, негативное обязательно уйдет, освободив дорогу счастью и успеху.

Год Белой Крысы – с кем и где встречать

С кем встречать Новый 2020 год? Если перед вами встает такая дилемма, то обратитесь к советам Крысы. Она любит компании, веселье и раздолье, где может в полной мере проявить свою коммуникабельность. Если где-то намечается банкет, вечеринка или корпоратив, то покровительница нового года их не пропустит. Ей нравится тусоваться среди новых людей, болтать, танцевать до утра.

Но транжирой и легкомысленной особой Крысу не назовешь. Для встречи праздника она не выберет роскошный ресторан и апартаменты королевы, а предпочтет дачный домик или уютную квартирку. Все мы привыкли отмечать Новый год 31 декабря, но именно 25 января 2020 он наступит по китайскому гороскопу.

Не мучайтесь размышлениями – как встречать Новый 2020 год, а отправляйтесь в гости или на лоно природы. Если захочется попутешествовать, то – пожалуйста. Крыса обожает движение, новые впечатления и восточные страны. Главное, подальше убежать от быта, хлопот, домашней суеты.

Своеобразным, но интересным решением окажется встреча года Крысы с коллективом. Да, не удивляйтесь, но пусть все придут со своими любимыми, чтобы корпоратив превратился в семейный праздник. Ну, а на турбазе, на даче или в офисе состоится праздник – дело ваше. Главное, хорошенько и "с огоньком" повеселиться. Да, и денег много тратить не нужно – скинулись все понемногу, и торжество удалось на славу.

Год Белой Крысы – в чем встречать праздник

Изобилие Крыса предпочитает на столе, но не в наряде. Поэтому серьезно продумайте свой гардероб, чтобы заранее знать, в чем встречать Новый 2020 год. Это должна быть одежда светлых, серых оттенков, а не темных и ярких. К примеру, стильное платье или солидный костюм. Украшения желательно выбрать серебристые - блестящие, сверкающие. Старайтесь избегать золота, леопардовых расцветок, их хозяйка Нового года не любит.



Наряд невесты очень подойдет! Это может быть красивое длинное платье, украшенное стразами или "звенящим" рисунком. И обязательно наденьте серебряное колье или подвеску в виде мышки.

Цвета, которые любит хозяйка 2020 года: серый, белый, эркю, нефритовый, лиловый, черный, светло-зеленый.

Но если хочется выглядеть необычно и соответствовать моде, то можно надеть короткую юбку, лосины, шорты или пиджак с полупрозрачной кофточкой. Главное, не переборщите с украшениями и фенечками, чтобы не походить на байкера или хиппи. Все должно быть в меру – цепочки, металлические браслеты и скромный ремешок.

Итак, в чем встречать Новый 2020 год, чтобы порадовать Крысу? Примерьте облегающее платье или комбинезон в зеркальных тонах. Сегодня выбор тканей, как и одежды, богатый. Можно сшить наряд из прочного, но натурального материала, чтобы чувствовать себя комфортно на протяжении всего праздника.

Какую обувь предпочитает Крыса? Это, как говорится, дело вкуса, но про удобство забывать не следует. Можно поразить всех модными сапожками, из-под которых будут стильно выглядывать гетры. Важно, чтобы было тепло, уютно, если решили встречать Новый год на природе или за городом.

Какую прическу и макияж сделать на Новый 2020 год

Выбирая праздничный образ, нужно заранее знать, где встречать Новый 2020 год. Конечно же, нужно учитывать свой возраст и пристрастия. Хотя светлые оттенки в макияже подойдут всем. Их любит Металлическая Крыса, ведь серый, белый цвета олицетворяет чистоту и скромность. Важный момент – не переусердствуйте с наложением теней, губной помады и тональной основы. Девушкам можно использовать тени с блеском, а от черных, густых стрелок лучше отказаться. Зато разрешается сильнее накрасить или нарастить ресницы. Какую помаду выбрать? Смело наносите на свои губки алые, розовые, морковные оттенки.



Последний и немаловажный штрих во внешнем образе – прическа. Если у вас волосы длинные, то лучше их выпрямить и сделать "гульки". Прекрасно будет смотреться аккуратный хвост, но только не огромные башни и букли. Укладка должна быть гладкой, не вычурной. Если волосы по плечи, то их рекомендуется уложить утюжком, выделив тоненькую прядь на виски или лоб. Про лак, блестящие средства не забудьте, чтобы укрепить прическу и понравиться Белой Крысе.

Новогодний стол: какие блюда приготовить

Перед тем, как встречать Новый 2020 год, продумайте до мелочей праздничное меню. Ведь от того, чем вы будете угощать хозяйку, будет зависеть достаток, удача в 2020 году. Натуральные, сытные блюда любит Крыса, но от новых, изысканных рецептов не откажется. Кстати, про морепродукты и экзотические фрукты не забудьте.

Что любит есть Металлическая Белая Крыса: орехи, пирожные, сыр, овощи, семечки.

Значит, из этих продуктов можно приготовить блюда – вкусные, необычные. На еде не экономьте, покровительница 2020 года этого не терпит. Пусть будет всего помаленьку: бананы, ананасы, икра черная и красная, мясная нарезка. На диете Крыса не сидит, поэтому можно купить рыбу, курицу, бутерброды, сыр голландский и оригинальные коктейли. Горячие, холодные закуски она любит, также нарежьте красиво баклажаны, колбасу, пиццу и другие деликатесы. Орехи можно высыпать в тарелочку с серебряной каемочкой. Такому угощению она будет рада.

Теперь можно заняться выбором гарнира. Это может быть плов по-узбекски, рисовая или перловая каша. Злаки Крыса вкусит с удовольствием, а затем попробует фрукты, сладости, ягоды, новогодний торт.

От каких продуктов следует отказаться в год Крысы

Как хорошо, что хозяйка 2020 года всеядная. Она жует постоянно, в списке "неугодных" ей блюд - чай травяной и чересчур ароматные приправы. Итак, запоминайте, что лучше не ставить на праздничный стол: ромашку, острые специи, бузину, мяту. Рыба, свинина должны быть постными, а не жирными. Постарайтесь в преддверье Нового года запастись продуктами. Пусть холодильник, как и шкафы в кухне, "ломятся" от еды.



Как встречать Новый 2020 год, чтобы принести себе удачу? В первую очередь, не переборщите с алкогольными напитками. Пусть на столе будет много сока, компота и даже молочных коктейлей. Ну, а кашка манная – это для детей, но не для Крысы. Она манку терпеть не может, причем, даже в котлетах и сырниках.

Как украсить стол в Новый 2020 год

Символично – это однозначно. Во всем: интерьере и общем убранстве должны присутствовать фигурки Крысы – хозяйки Нового года. Можно добавить пестрые, металлические оттенки в посуде – приборах, бокалах, солонке, тарелках. Пусть все будет оригинальное, украшенное под каждого гостя. Не стоит экономить на блюдах, поставьте на стол злаки, орехи, семечки. Конечно же, не забывайте про фрукты, овощи. Это могут быть, как соленые, маринованные, так и сырые продукты – бобы, свекла, морковка.



Выпечка в форме мышек – забавно и своеобразно. Для этого понадобятся формочки. Сыр лучше нарезать тонкими ломтиками, как овощи и хлебобулочные изделия. Крыса с радостью попробует популярные салаты, типа, оливье, селедка под шубой.

Застелите стол белоснежной скатертью с невыразительным рисунком перед тем, как встречать Новый 2020 год. Эксперименты разрешаются, но в минимальных дозах. В украшение стола можно добавить сверкающие и зеркальные оттенки.





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