Как выглядит новая форма казахстанских полицейских

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Министерство внутренних дел Казахстана показало разработанное для полицейских форменное обмундирование нового образца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При разработке формы основной акцент сделан на создании максимально удобной и комфортной для полицейских одежды, учтены пожелания сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, также изучался мировой опыт", - сообщает официальный информационный ресурс МВД .

Отмечается, что линейка новой формы с учетом специфики и условий несения службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских, сотрудников наружных служб и аппаратов управлений органов внутренних дел.

В рамках исполнения поручения главы государства по повышению статуса и узнаваемости участковых инспекторов полиции, для них разработана отдельная линейка форменной одежды. Одежда для женщин-сотрудников аппаратов управлений полиции дополнена форменным платьем для ношения в летний период. Для всех категорий служб созданы летний, демисезонный и зимний комплекты со светоотражающей надписью "POLISIA". Впервые изменена форменная обувь сотрудников. Представленная в виде кроссовок тактическая обувь удобно облегает стопу, защищает ноги от травм, скольжения, ушибов и практична. На основе эмблем городов и областей разработаны региональные нашивки на правый рукав форменной одежды. Цвет канта на изделиях заменен с красного на бирюзовый. Металлические изделия - жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. Особое внимание уделено световозвращающим элементам по всему силуэту и конечностям, что значительно увеличивает уровень безопасности на дороге. Введение новой формы не потребует выделения дополнительного финансирования. Ее приобретение будет осуществляться поэтапно в рамках текущих бюджетных программ и по мере износа старой формы", - проинформировали в МВД.

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