Какая погода ожидает казахстанцев в первые весенние дни

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Министерством труда и социальной защиты населения совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития приняты меры по заочному установлению инвалидности. Об этом на заседании правительства рассказал глава МТСЗН Серик Шапкенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Шапкенов отметил, что при установлении инвалидности и получении пособий и технических средств реабилитации гражданам, лишенным здоровья, приходится обращаться в четыре инстанции: поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, центр обслуживания населения, акимат.

При этом он напомнил, что президент страны в своем послании поручил создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, снять бумажную волокиту.

На сегодняшний день во всех 17 регионах страны запущен пилотный проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. При этом гражданин обращается только в поликлинику по месту жительства, остальные процессы проходят без участия человека через интеграцию информационных систем", - рассказал министр.

По его словам, по состоянию на 23 февраля 2022 года рассмотрено 6 753 заявки в заочном формате.

В целом в этом году мы планируем охватить этим подходом 20% граждан с инвалидностью", - сказал Шапкенов.

По информации пресс-службы правительства, по состоянию на 1 января текущего года в социально-трудовой сфере всего оказано 12,6 млн госуслуг, из которых 9,1 млн – электронные госуслуги или 72% от общего числа госуслуг.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что цифровизация должна охватить все предоставляемые государством сервисы на основе полной интеграции систем госорганов. При этом необходимо обеспечить 100% доступность государственных услуг со смартфонов. Так, в первую очередь цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере, где оказывается наибольшее количество госуслуг по базовым потребностям населения.

В целях повышения доступности и прозрачности госуслуг в сфере занятости населения необходимо завершить работу по созданию единой информационной системы", — сказал Смаилов.

Глава кабмина поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов и палатой "Атамекен" до конца текущего года обеспечить перевод всех мер содействия занятости в электронный формат и охватить активными мерами занятости в онлайн-режиме не менее 40% из числа обратившихся граждан. Министерству цифрового развития совместно с Минтруда до 25 марта завершить работу с базами данных госорганов для реализации проекта "Цифровая карта семьи" на базе Smart Data Ukimet.

Помимо этого, Министерству труда совместно с Министерством здравоохранения, акиматам регионов до 1 июня поручено обеспечить подключение медицинских информационных систем к проекту "заочное установление инвалидности" и повысить долю освидетельствованных лиц заочно до 20%.