Какая погода ожидается в Казахстане осенью

Теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей территории республики. Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды Казгидромета на осень 2024 года.





По данным синоптиков, ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до минус 1-7°С.





В южных регионах благодаря влиянию зоны высокого давления осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью от +15, +23°С до +3, +10°С, а днем от +25, +35°С до +15, +23°С.





В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей территории республики, около нормы на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.





Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей территории республики, меньше нормы - в южных регионах страны.





В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме. В целом температура воздуха на основной территории Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.





Сегодня, 16 августа, синоптики прогнозируют на большей территории РК неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом. На северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре страны - туманы.





Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, области Жетысу, на юге области Абай ожидается сильная жара.





В Алматы ожидается дождь, гроза. Температура воздуха составит +33, +35°C. При грозе возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.





В Астане также ожидается дождь, гроза. Температура воздуха +21, +23°C. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.





В Шымкенте: дождь, гроза. Температура воздуха составит +33, +35°C. Скорость ветра 8-13 метров в секунду.