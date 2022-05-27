Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в четверг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Циклон из района Екатеринбурга продолжает смещаться по территории Казахстана и сохранит неустойчивую погоду в западных, северо-западных, северных, южных районах республики, связанные с ним фронтальные разделы вызовут дожди, на северо-западе - сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града. В ночные и утренние часы на поверхности почвы на западе, северо-западе возможны заморозки до 2 градусов. На юге, севере страны - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, на севере, западе области, в горах районах - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза, ночью и утром на западе области - туман.
На востоке, юге Актюбинской области ожидаются гроза, град, на востоке, юге, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на юге, юго-востоке области - пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
Днем на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области - гроза, шквал, град, пыльная буря, днем усиление ветра 15-20, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.
Днем в горных районах Жамбылской области - гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В центре Кызылординской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в Карагандинской области, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы ожидается переменная облачность, +29 - +31, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В Нур-Султане - дождь, +31 - +33 градуса, скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.