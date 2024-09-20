19.09.2024, 09:35 37751
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую территорию Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.
По данным синоптиков, лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +17, +19оС.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +20, +22оС.
В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер, температура воздуха составит +25, +27оС.
новости по теме
20.09.2024, 09:00 5376
Более 200 фактов слива нечистот в городскую канализацию и водоемы выявили в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам восьми месяцев текущего года полиция Алматы пресекла более 200 случаев слива нечистот в городскую канализацию. Нарушителей привлекают к ответственности, сообщает Polisia.kz.
Ассенизаторские машины должны сливать нечистоты в специальные разрешенные сливные пункты, где проводится промывка сетей и дезинфекция машин. Однако практика свидетельствует о том, что среди граждан есть нерадивые, которые сливают нечистоты в городскую канализацию и водоемы. Это наносит огромный ущерб бесперебойному функционированию канализационных сетей и окружающей среде, а значит, и нашему будущему поколению", - отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев.
В соответствии с требованиями статьи 505 Кодекса РК об административных правонарушениях "Нарушение правил благоустройства города" эти действия влекут административную ответственность и штраф в размере 20 МРП.
19.09.2024, 18:45 28256
Интернет-мошенничество и кибербуллинг: "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности
Примерно каждый пятый родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная компания "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности, в котором проанализировала ряд рисков для детей в киберпространстве, сообщили в компании.
В рамка исследования эксперты международной компании затронули ряд актуальных тем: онлайн-мошенничество, кибербуллинг и овершеринг.
В частности, согласно исследованию, примерно каждый пятый родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Эксперты компании отмечают, что с детьми важно обсуждать правила безопасности в Сети, в том числе рассказывать о рисках овершеринга - то есть излишней публикации данных о себе в интернете.
Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
Также, по данным опроса "Лаборатории Касперского", каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Как отметили в компании, обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.
Еще одной важной темой стал кибербуллинг. В рамках исследования родителей в Казахстане спросили, известно ли им о случаях, когда их ребенок участвовал в травле других детей в интернете.
5% признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее: каждый четвертый взрослый признался, что ему неизвестно, были ли такие случаи", - добавили в компании.
С полным текстом исследования и рекомендациями экспертов о том, как защитить ребенка в Сети можно ознакомится по ссылке.
18.09.2024, 16:37 55416
Жителей двух областей предупредили о передвижении военнослужащих
Фото: t.me/paodkb
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Казахстана предупредили, что в рамках учений ОДКБ по территории Алматинской и Жетысуской областей будет осуществляться передвижение военнослужащих железнодорожным и автомобильным транспортом.
С 26 сентября по 7 октября 2024 года на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".
В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
В этой связи просим граждан и представителей СМИ не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - обратились в Минобороны.
18.09.2024, 12:00 61806
В Алматы начнут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах
В зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, будут установлены камеры видеонаблюдения
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Алматы. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы начнут выписывать штрафы за выброс мусора в неположенных местах, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
С 16 сентября 2024 года в Алматы будут усилены меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства. За оставление крупногабаритного мусора и уличного мусора в неположенных местах будут выписываться штрафы. Управление экологии и окружающей среды совместно с департаментом полиции города будут проводить совместные рейды, направленные на выявление нарушителей", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, будут установлены камеры видеонаблюдения.
По результатам проведенного мониторинга с начала сентября текущего года управлением развития коммунальной инфраструктуры на улицах города Алматы выявлено 52 участка переполнения урн, требующие дополнительного оборудования и ресурсов для уборки. В целях повышения эффективности санитарной очистки планируется приобретение новых вместительных урн согласно дизайн-коду, а также запустить дополнительные маршруты патрулей по уборке", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят свыше 30 новых заводов по переработке ТБО.
17.09.2024, 19:25 82491
Дождь стал причиной 11-балльных пробок в Алматы
Фото: Freepik
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 сентября, в Алматы пошел дождь. Из-за непогоды в городе фиксируют 11-балльные пробки.
По информации картографических сервисов, после 18.00 в городе возникли пробки в 11 баллов. Также пользователи сервиса отметили ряд ДТП.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
17.09.2024, 14:34 91926
Из-за долгов обслуживающей компании жители рядя населенных пунктов близ Алматы остались без воды и света
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Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители нескольких населенных пунктов близ Алматы остались без света и воды из-за многомиллионной задолженности обсуживающих организаций перед ТОО "Алматыэнергосбыт", сообщили в акимате Алматинской области.
Сегодня в Иргелинском и Айтейском сельских округах, а также в городе Каскелене временно ограничена подача электроэнергии в ряде жилых массивов и комплексов: ЖМ "Асыл Арман", ЖК "Омирзак", ЖК "Карлыгаш", ЖК "Алтын ауыл". Отключение электроэнергии, в результате которого без света и воды... связано с наличием крупной задолженности перед ТОО "Алматыэнергосбыт" со стороны обслуживающих организаций ТОО "BeyAzhTrans" (278 164 019 тенге) и ГКП "Таусамалы кызмет" (14 000 000 тенге)", - говорится в сообщении акимата.
В ведомстве добавили, что местные исполнительные органы ведут активную работу с руководством ТОО "BeyAzhTrans" по скорейшему урегулированию ситуации с задолженностью и восстановлением электроснабжения.
Ранее жители Ауэзовского района Алматы пожаловались на частые перебои с электричеством.
17.09.2024, 10:41 99221
Редкий леопард попал в объектив фотоловушки в Устюртском заповеднике
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
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Актау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Устюртском государственном природном заповеднике был зафиксирован редкий переднеазиатский леопард - подвид, находящийся под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.
Этот вид внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Республики Казахстан с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК", - отметили в комитете.
Интересный факт: окрас переднеазиатских леопардов может варьироваться в зависимости от региона. В отличие от других подвидов леопардов, переднеазиатские леопарды часто имеют более светлую и менее насыщенную окраску, что помогает им лучше сливаться с сухими и каменистыми ландшафтами их обитания. Этот адаптивный камуфляж позволяет им эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания.
17.09.2024, 08:13 100581
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей территории Казахстана во вторник. Об этом сообщает Казгидромет.
На востоке, юге, юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман", - проинформировали синоптики.
На востоке, в центре области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, на востоке Костанайской, Карагандинской областей, на севере, востоке Акмолинской области, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки 1-4 градуса.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится погода без осадков в большинстве регионов, лишь на юге ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается: на западе республики +20, +28°С, на северо-западе +12, +23°С, на востоке +5, +20°С, на юге +20, +30°С, на севере и в центре страны +10, +20°С, на юго-востоке +17, +28°С.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +11, +13°C.
В Алматы: переменная облачность, вечером дождь, гроза, при грозе порывистый ветер, температура воздуха составит +20, +22°C.
В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Утром и днем порывистый ветер, температура воздуха составит +25, +27°C.
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