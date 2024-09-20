Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую территорию Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.





По данным синоптиков, лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.





По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.





В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +17, +19оС.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +20, +22оС.





В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер, температура воздуха составит +25, +27оС.