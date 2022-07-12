Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Туркестанской, Карагандинской, Атырауской, Кызылординской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 12 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 июля на севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

12 июля на западе, севере, востоке в Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем 12-16 июля на юге региона ожидается очень сильная жара - 42 градуса

12 июля в центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 июля ночью в горных и предгорных районах, днем на большей части Жетысуской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

12 июля ночью на севере, западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, ночью на западе 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

12 июля днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, северо-западе, востоке области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Нур-Султане 12 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

12 июля на западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

12 июля на севере, юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

12 июля ночью на севере, днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 36 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 12 июля на северо-востоке, в горных районах, днем 13 июля на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, 12 июля в горных районах, днем 13 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

12 июля днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

12 июля на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.