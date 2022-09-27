Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди, на севере сильные, ночью на севере - осадки (дождь с переходом в снег), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Остальная территория Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на севере, северо-западе - град", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере Костанайской области, днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь.
На большей части Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской областей, в центре Павлодарской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется, на юге Атырауской области, на юго-западе Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.