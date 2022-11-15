Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в связи с прогнозом сильных осадков в горах в период 15-16 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

15 ноября в Алматинской области - днем дождь. Ветер юго-западный, на западе, севере области, в горных районах временами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

16 ноября на западе, юге, в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 15-16 ноября на севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере и востоке области 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду, 16 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду.

15 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

15 ноября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

15 ноября на юге, востоке Актюбинской области ожидается метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

15 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юго-востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду, днем на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду.

В Астане 15 ноября ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 17-22 метра в секунду.

15 ноября ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, на большей части области 15-20 метров в секунду.

15 ноября на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду.

15 ноября на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

15 ноября в Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, севере, северо-востоке области 17-22 метра в секунду.

15 ноября в Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

15 ноября в Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

15 ноября Костанайской области ожидаются осадки, на востоке области сильные (преимущественно снег). На большей части гололед, метель. На востоке области туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду, на юге области временами порывы 23-28 метров в секунду.

15 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед. Ветер западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте 15 ноября утром и днем ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

15 ноября на большей части Улытауской области ожидаются гололед, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер западный, на большей части области порывы 17-22 метра в секунду, на северо-востоке области временами 28 метров в секунду.