Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, севере и востоке республики под влиянием ложбины северо-западного циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается низовая метель.

На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман", - отмечают синоптики.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на юге - туман, гололед.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра 15 - 20 метров в секунду.

На большей части Атырауской, на западе, севере Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на западе и юго-востоке Мангистауской, на юге Кызылординской, Карагандинской областей, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области, в горных районах и на востоке Алматинской области ожидается туман, на севере, востоке Карагандинской, в районе Алакольских озер Алматинской, ночью в горных районах Жамбылской областей усилится ветер 15 - 20 метров в секунду.