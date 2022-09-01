Какая погода ожидается в Казахстане в среду

Фото: facebook/Мурат Абенов

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Бывший вице-министр Министерства образования и науки Республики Казахстана Мурат Абенов заявил о российской пропаганде в одной из школ Алматы на основании того, что школьный шеврон содержит изображение российского флага рядом с казахстанским, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Российская пропаганда в государственной школе N38 Алматы (директор госпожа Досаева) заставляют детей носить шевроны с флагом РФ", - написал на своей странице в Сети Мурат Абенов.

Кроме того, экс-чиновник заявил о нарушении прав ребенка.

Требовать от детей носить шеврон с флагом чужой страны, только на языке чужой страны - это нарушение прав ребенка. Его должны воспитывать в уважение к казахскому языку и флагу РК", - заявил он.

Между тем в управлении образования города Алматы сообщили, что с нового, 2022-2023 учебного года данная эмблема отменена. При этом в сообщении не указывается, на каком основании, когда и кем было принято решение об отмене данной эмблемы.

Также подчеркивается, что действующий директор гимназии назначена в 2017 году и никаких родственных связей с акимом города не имеет.

По данным управления, в 1994 году школе был присвоен статус "школа-гимназия".

В июле 1998 года на основании пункта 1.7 протокольного совещания у премьер-министра РК по вопросам двусторонних отношений с РФ присвоен статус "казахстанско-российская гимназия".

В 2001 году года гимназии присвоено имя русского ученого Михаила Ломоносова, с 2011 года учебное заведение стало коммунальным государственным учреждением "Казахстанско-российская гимназия № 38 имени Михаила Васильевича Ломоносова" управления образования города Алматы.

По информации ведомства, шеврон учащегося 38-й гимназии был утвержден на заседании администрации и представителей родительского комитета в 2010-2011 учебном году директором гимназии Акмагамбетовой.

Стоит отметить, что многие учебные заведения в Казахстане имеют изображения государственных флагов "чужих стран" на своих эмблемах. Данные факты ранее и сейчас не вызывают никаких нареканий у государства и общественности.





vk/Казахско-немецкий политехнический колледж

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