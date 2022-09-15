Какая погода ожидается в Казахстане в среду

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Западный, восточные регионы все еще будет под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, на западе с грозами. На большей территории РК ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-западе, юго-востоке порывы до 23-28 метров в секунду, днем на западе, юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на западе Атырауской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области, на большей части Жамбылской области, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на северо-западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на востоке Павлодарской области, на севере, востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2-3 градуса.
Ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 22-24 тепла.
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 28-30 тепла.