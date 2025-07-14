Какая погода ожидается в воскресенье в Казахстане

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Уральск. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Уральска установила факты участия отдельных должностных лиц акимата города, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.





По результатам анализа в адрес акимата города, управления государственных доходов и департамента полиции Западно-Казахстанской области внесены акты надзора.





По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.





К примеру, согласно информации OLIMPBET, сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет на общую сумму свыше 34 047 142 тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внес 1 741 000 тенге, проиграв из них 971 000 тенге. В связи с установленными обстоятельствами он был освобожден от занимаемой должности.





Напомним, в июле 2024 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "О противодействии коррупции", согласно которым госслужащим запрещено играть в азартные игры, в противном случае они подлежат увольнению по отрицательным мотивам.