Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни

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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 27-29 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", ожидается спад жары на северной половине Казахстана.

В начале недели антициклон из районов Москвы будет оказывать влияние на большую часть территории страны, в связи с чем прохладные воздушные массы принесет спад жары, преимущественно ожидается погода без осадков. Ночи станут более прохладными, а дневная температура будет вполне комфортной. Затем погоду на территории республики будет определять поле пониженного давления. Оно принесет: 28 июля на запад и восток, 28-29 июля на север, северо-запад и в южную половину Казахстана и 29 июля в центр кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а также прогнозируется град", - сообщили синоптики.

Понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны ночью достигнет 8-16, а днем 17-30 тепла. В центре и на востоке ночью до 8-18, днем до 22-30 тепла.

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