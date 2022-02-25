Какая погода ждет казахстанцев в четверг

НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Ложбина циклона из районов Белого моря будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы Казахстана, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег с низовой метелью, также ожидается гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Акмолинской области ночью и утром на юге и западе ожидается туман, утром и днем на севере и западе ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере и западе порывы 25 метров в секунду, на юге области - туман, на северо-востоке, севере, западе - низовая метель, гололед.
На северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге и востоке области - туман.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью с низовой метелью.
На западе, востоке, в центре Атырауской области, на востоке, юго-востоке Актюбинской области, юге Павлодарской области, на западе, севере, востоке Карагандинской области, на севере Кызылординской области, ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области, на юге и в горных районах Туркестанской области, на севере Мангистауской области ожидается туман.
Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит -1-3 градуса, скорость ветра - днем 7-12 метров в секунду.
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
24.02.2022, 21:19 26446
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 февраля ночью на востоке, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
25 февраля на западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман.
25 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
25 февраля на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман, гололед.
25 февраля на юге, западе, северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на северо-западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
25 февраля на западе, севере Карагандинской области ожидается туман.
В Нур-Султане 25 февраля ночью и утром ожидается туман
25 февраля на востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке области порывы 15 метров в секунду.
Ночью 25 февраля на севере Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед.
Чтобы работать без долгов: Маржикпаев поручил повысить благосостояние акмолинцев
24.02.2022, 17:59 36271
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В акимате Акмолинской области состоялось очередное заседание областной комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений под председательством акима Ермека Маржикпаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Представители сторон социального партнерства, заинтересованных областных управлений и ведомств, акимы регионов - председатели районных и городских комиссий - проанализировали ситуацию по задолженности по социальным платежам на конец второй декады февраля в сравнении с началом года, сообщает УВП Акмолинской области.
В ряде регионов с 1 января сумма задолженности по обязательным пенсионным взносам, отчислениям ОСМС увеличилась, в других, напротив, снизилась. Без учета текущих платежей задолженность составляет более 287 млн тенге, с начала года она снижена на 40 млн тенге (12%). Были названы наиболее крупные предприятия-должники, суммы недоимок по социальным платежам которых исчисляются десятками миллионов.
Думаю, все акимы районов услышали, на чьей территории эти должники, с каждым из них надо отработать отдельно", - подчеркнул аким области.
По его словам, ситуация будет отслеживаться по итогам квартала, а затем и полугодия.
На заседании также обсуждались вопросы организации работы по погашению задолженности социальных платежей и повышения заработной платы на предприятиях и организациях области.
Подводя итоги заседания, Ермек Маржикпаев дал ряд поручений: на постоянной основе проводить работу по погашению задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям.
Управлению по инспекции труда Акмолинской области, акимам регионов совместно с объединениями работодателей и работников поручено активизировать деятельность по повышению благосостояния трудящихся акмолинцев.
Опрос: казахстанцы выступают за возврат приватизированных детсадов
24.02.2022, 15:09 43511
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 24 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане и особенно в Алматы наблюдается острый дефицит детских садов. В этой связи агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: считаете ли Вы необходимым вернуть государству приватизированные ранее детские сады? Большинство участников опроса ответили утвердительно.
За ответ "Да, считаю необходимым вернуть детские сады государству" проголосовали 84% респондентов.
За отмену государственных детских садов и отдачу оставшиеся на приватизацию высказались 7% участников опроса. Еще 1% считает, что сады нужно оставить у приватизаторов.
Ответ "Мне все равно" выбрали 5% респондентов.
В последние годы в Алматы вновь обострилась проблема уплотнительной застройки, вследствие которой ежегодно растет нагрузка на социальные объекты: детсады, школы, поликлиники. Возводимые за счет государственных и частных средств детсады не успевают за разрастанием "человейников", при этом в центре города остается ряд типовых зданий детсадов, в свое время приватизированных и изменивших целевое назначение. Алматинцы не раз предлагали вернуть их в госсобственность и использовать по изначальному назначению.
В прошлом году заместитель акима Алматы Ильяс Усеров заявил о том, что наряду со строительством новых детсадов ведется возврат зданий детских дошкольных учреждений в собственность города.
После окончания сроков аренды этих зданий акимат договоры с частными предпринимателями продлевать не будет. В последующем на данных объектах будут открыты государственные детские сады. Отмечу, что многие объекты в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, будет проведен ремонт с увеличением проектной мощности и сейсмоусиление. Количество мест для учащихся при этом предполагается увеличить с 1200 до 1800", - сообщил Усеров.
В Нур-Султане представят проект, приуроченный к 30-летию дипотношений между Казахстаном и Россией
24.02.2022, 12:58 48711
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 24 февраля, в 16.00 в Нур-Султане состоится презентация международного историко-просветительского проекта "#большечем30", приуроченного к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Презентация проекта "#большечем30" пройдет в гибридном формате на площадке международного мультимедийного пресс-центра Sputnik в Нур-Султане и будет транслироваться в прямом эфире на сайте Sputnik Казахстан и YouTube-канале Русского дома в Нур-Султане.
Организаторы: Русский дом в Нур-Султане, Институт истории государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, информационное агентство Sputnik Казахстан.
Организаторы рассказали, что в ходе круглого стола будут представлены основные составляющие нового проекта:
- серия круглых столов, конференций и дискуссий, посвященных изучению и анализу важнейших вех и событий российско-казахстанского сотрудничества, а также процессов, влияющих на формирование стратегического партнерства и союзничества между нашими странами;
- экспертный опрос с целью определения наиболее значимых событий в истории российско-казахстанских отношений;
- конкурс эссе среди старшеклассников, студентов и аспирантов.
Граждан Казахстана эвакуируют из Украины
24.02.2022, 12:51 47856
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ – Граждан Казахстана эвакуируют из Украины, сообщили в посольстве Казахстана в Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с дестабилизацией ситуации на востоке Украины и прекращением авиасообщения с Республикой Казахстан в настоящее время прорабатываются пути возвращения на Родину наземными видами транспорта", - сообщили в посольстве.
Гражданам рекомендуют определить оптимальный маршрут самостоятельного следования до города Львова.
Предварительное место сбора - Почетное консульство Республики Казахстан в городе Львов по адресу ул. Замкненная, 3/1. Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна, +38 (032) 240-34-49, +38 (067) 370-36-10, +38 (093) 373-49-61. E-mail: [email protected]. Просим сохранять спокойствие. Посольство будет оказывать максимальное содействие нашим гражданам", - говорится в сообщении.
Актуальную информацию можно отслеживать на сайте, в социальных сетях и мессенджерах посольства Республики Казахстан в Украине.
Контактные номера посольства: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08.
Напомним, в Казахстане запущена горячая линия для авиапассажиров из-за отмены рейсов в Украину.
Авиакомпаниям РК запретили летать над Украиной
24.02.2022, 11:39 51721
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушным пространством Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации на территории Украины и опубликованными NOTAM о запрете выполнения полетов над территорией городов Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и в других регионах, связанных с военными действиями, полеты на/над территорию Украины всем отечественным авиакомпаниям запрещаются", - сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Украины и над ее воздушным пространством до стабилизации текущей обстановки.
Ранее сообщалось об открытии горячей линии для авиапассажиров в связи с приостановкой рейсов в Украину.
В Казахстане запущена горячая линия для авиапассажиров из-за отмены рейсов в Украину
24.02.2022, 11:21 51761
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Комитете гражданской авиации Республики Казахстан сообщили о запуске горячей линии для авиапассажиров из-за приостановления рейсов на Украину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с приостановлениями рейсов из/в Украину для консультации авиапассажиров Комитетом гражданской авиации МИИР РК на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создан телефон горячей линии по номерам +77172798213, +77172798215", - сообщает КГА.
График работы колл-центра с 9.00 до 18.30 ежедневно до 5 марта 2022 года.
Напомним, полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации.
Жители одного из микрорайонов Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить им спортивный клуб
24.02.2022, 09:56 54171
АЛМАТЫ. 24 ФЕВРАЛЯ - У жителей микрорайона "Алатау" Медеуского района Алматы (ИЯФ) пытаются отобрать помещение спортивного клуба, в котором занимаются люди разного возраста - от подростков до пенсионеров, и находятся уникальные тренажеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди воспитанников клуба "Алатау" с 30-летней историей - чемпионы мира, Азии и Казахстана.
В 1989 году советом народных депутатов нашего поселка было принято решение о передаче подвального помещения в постоянное пользование спортивному клубу. Но каким-то образом оно было продано. И сейчас встал вопрос об освобождении помещения в короткий срок. Таким образом, наши дети будут выброшены на улицу. И заниматься не смогут не только они, но и все, кто ходит в этот зал", - рассказала в видеообращении к президенту одна из активисток поселка Алатау и постоянных посетительниц спортклуба Наталья Лукьяненко.
По ее словам, клуб посещает очень много людей: от 14-летних подростков до пенсионеров.
У меня огромная просьба - к президенту нашей страны, к акиму Алматы, акиму Медеуского района помочь нам в решении этого вопроса", - заявила активистка.
В видеообращении жители поселка говорят об уникальности клуба, о том, что это единственное место для тренировок. По их словам, спорт воспитывает не только тело, но и прививает правильные моральные ценности.
Нельзя забирать зал у микрорайона. Нельзя лишать детей и молодежь возможности заниматься спортом и патриотически воспитываться в духовно-нравственном плане. Потому что к тренеру всегда прислушиваются, всегда идут за ним. Даже в сложное для Алматы время беспорядков в нашем микрорайоне не было зафиксировано случаев вандализма или митингов. Я считаю, что в этом есть огромная заслуга нашего тренера", - говорит один из воспитанников клуба Леонид Цыцарев.
История клуба началась в 1989 году. Его основателями стали два жителя поселка Алатау - Александр Прохоров и Евгений Соловьев. Поначалу клуб назывался "Эллин", а в 1991 году его переименовали в "Алатау".
В настоящее время Александр Прохоров является тренером-преподавателем высшей категории, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и армрестлингу. За 33 года существования клуба им было подготовлено большое количество призеров и чемпионов Казахстана, Азии и мира по армрестлингу и гиревому спорту. Юношеская команда под его руководством получила серебряную награду на мировом первенстве среди детей и юношества, что было отмечено президентом страны.
В помещении клуба находятся десятки уникальных тренажеров. Большинство из них Прохоров собирал сам, вместе с воспитанниками.
В феврале этого года собственник помещения в одностороннем порядке уведомил нас о том, чтобы мы освободили помещение клуба до 1 марта 2022 года. В течение месяца он выслал два уведомительных письма, в которых грозит судом и штрафными санкциями в случае, если помещение клуба не будет освобождено", - рассказывает тренер.
По его словам, несмотря на письма от детей и жителей поселка, в которых они просят не забирать единственное помещение клуба, собственник отказывается идти на диалог и не предоставляет правоустанавливающие документы, а на днях подрядчики, которых он нанял для ремонта, пригрозили заварить дверь.
Между тем в марте состоится молодежный чемпионат Казахстана и участникам нужно к нему активно готовиться, а не заниматься переездом, тем более, что подходящего помещения у клуба нет и не предвидится.
Прохоров рассказал, что в начале 2000-х годов он два раза пытался приватизировать помещение клуба, однако ему было отказано по причине того, что подвальные помещения не подлежат приватизации. Как нынешнему собственнику удалось приватизировать здание, в котором помимо спортклуба находится опорный пункт полиции - большой вопрос.
Есть протокол собрания, составленный КСК "Арман", с подписями жильцов. В документе говорится, что жильцы не дают согласие Пушилину Н. Н. на приобретение подвального помещения", - рассказывает Прохоров.
15 февраля 2022 года в Алатау состоялась встреча жителей поселка с заместителем акима Медеуского района Айдосом Нурлыбаевым. На встрече замакима призвал жителей не беспокоиться и пообещал, что акимат решит вопрос с помещением.
В любом случае до 1 марта вас никто отсюда не выселит, будем решать вопрос с собственником помещения в судебном порядке", - заявил Нурлыбаев.
Тем временем жители поселка собрали 240 подписей под открытым письмом к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором просят не лишать их единственного в поселке спортивного клуба с 30-летней историей.
Активисты также отправили письма в акиматы Алматы и Медеуского района и записали видеообращение к президенту.
Стоит отметить, что микрорайон (ранее поселок) Алатау, или ИЯФ (Институт ядерной физики), строительство которого началось в 1957 году по инициативе академиков Каныша Сатпаева, Игоря Курчатова и Жабаги Такибаева - место уникальное. Изначально он был построен для ученых, работавших в институте, и их семей.
На территории ИЯФ находится модернизированный реактор, работающий на низкообогащенном уране, множество лабораторий, циклотрон (устройство для ускорения энергии движения ядерных частиц), ускорители и корпус радиационной стерилизации. В советское время ученые института занимались исследованиями нейтронной физики. Сегодня ИЯФ перешел на производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.
Ученые института регулярно выступают на международных конференциях и сотрудничают с крупнейшими научными центрами Европы, США, Японии, России, Китая и других стран.
Несмотря на отдаленность от города (поселок находится в 25 км от Алматы), он всегда был обеспечен развитой социальной инфраструктурой: в нем был свой Дом культуры, два кинотеатра, магазины, школа, два детских сада и ясли, множество спортивных, научных и творческих кружков и секций для детей. Была даже своя футбольная команда "Атом".
В 1998 году в поселке закрыли Дом культуры, в котором проходили все культурно-массовые мероприятия - от выпускных балов до концертов известных исполнителей. Старожилам повезло услышать в этих стенах песни Владимира Высоцкого и Евгения Клячкина, здесь проводились творческие встречи со знаменитыми советскими актерами Евгением Моргуновым и Георгием Вициным. До 90-х годов в ДК также функционировал кинотеатр.
Незавидная судьба постигла и здание "Станции юных техников", в котором в советское время находились различные кружки и секции для детей: начальное моделирование, авиа-, авто- и судомоделирование, картинг, химический, фото- и радиокружки, а даже кружок ориентирования на местности по радиопеленгу под названием "Охота на лис".
В настоящее время здание еще функционирует, но количество кружков для детей существенно сократилось, оставшиеся действуют исключительно благодаря энтузиастам.
По словам людей, выросших в ИЯФ, зимой в поселке заливали несколько катков, на которых с удовольствием катались дети и взрослые. Сейчас ни одного катка в поселке не осталось. В 2019 году по инициативе активистов поселка был залит каток в центре ИЯФ, на территории спортплощадки, построенной на деньги мецената Вячеслава Банщикова, но инициатива продержалась всего год.
В настоящее время при помощи неравнодушных и активных жителей поселка в нем постепенно возобновляют работу спортивные и творческие студии, но их количество ограничено и непропорционально количеству детей. А досуга для подростков и взрослых и вовсе мало.
На фоне этого закрытие единственного спортивного клуба в поселке выглядит кощунством, а поведение хозяина помещения похоже на поведение барина, разбалованного деньгами и "высоким" покровительством.
Именно поэтому жители микрорайона "Алатау" просят власти помочь сохранить им уникальный клуб с многолетней историей и особой "победной" атмосферой.