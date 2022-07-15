Какая погода ждет казахстанцев в четверг

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории Казахстана, в связи с чем пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге страны - пыльная буря, на западе, юго-востоке - град, на севере в ночные часы - туман, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, только на юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Костанайской области, на юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей, на юге Северо-Казахстанской, Улытауской областей, на юге, западе Туркестанской области ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается очень сильная жара.

В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.

В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепла.

В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 тепла.