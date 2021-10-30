Большая часть октября побаловала казахстанцев теплыми деньками. А вот последний месяц осени встретит нас не так радушно, и даже южные регионы почувствуют настоящую осеннюю погоду", - сообщает РГП "Казгидромет".
Какая погода ждет казахстанцев в выходные
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня - с 30 октября по 1 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщается, что в выходные дни на территорию Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон, который, подпитываясь холодными северными воздушными массами, принесет осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, в северных областях с низовыми метелями и гололедными явлениями, а также понижение температуры воздуха.
По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 30 октября ожидается переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
31 октября - 1 ноября в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 10-12 тепла.
В субботу, 30 октября, в горах Алматы ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. 30, 31 октября порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.