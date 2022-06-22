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Какая погода ждет казахстанцев во вторник

21.06.2022, 08:26 23416
Какая погода ждет казахстанцев во вторник
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке страны - сильный дождь, за исключением юго-западных регионов страны, где по-прежнему погода преимущественно без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидается усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, шквал, днем на западе, юге области - пыльная буря, ночью на западе, севере, юге, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, в горных районах Алматинской области, ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области, днем на большей части Павлодарской, Карагандинской областей, на западе, востоке и в центре Атырауской области, на севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду. 
 
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, на западе, юге, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе, севере Мангистауской области - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе Костанайской области - град, шквал, ночью на северо-западе, западе, днем на большей части области ветер 15-23 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, днем - шквал. 
 
На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Атырауской области, на юге Карагандинской области, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается гроза, +27 - +29 градусов, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - гроза, + 27 - +29 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
 

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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

22.06.2022, 21:19 431
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 июня ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на западе, севере области 15-20 м/с. 
 
23 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе и востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем в центре и на востоке области ожидается сильная жара 36 градусов. 
 
23 июня на севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов. 
 
Днем 23 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
23 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный в горных районах 15-20 м/с.
 
Днем 23 июня на севере Актюбинской области ожидается гроза. 23 июня ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 18 м/с. 
 
Днем 23 июня на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге, юго-востоке области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 39 градусов.
 
23 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днём на северо-западе области порывы 15-20 м/с. Днём на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов.
 
23 июня на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается 38 градусов сильная жара.
 
23 июня ночью на севере Павлодарской области, днем на большей части области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. 
 
23 июня днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем 23-25 июня на большей части области сохраняется сильная жара 37 градусов. 
 

В Караганде школьники получили аттестаты с ошибкой в названии области

22.06.2022, 20:44 1171
В Караганде школьники получили аттестаты с ошибкой в названии области
Фото: instagram.com/patriotkaragandy
КАРАГАНДА. 22 ИЮНЯ - Аттестаты с ошибкой в названии Карагандинской области получили выпускники 25-ой школы в Караганде. Вместо "Карагандинская" написано "КараганАдинская", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь документы официально признаны испорченными, сообщает "Патриот Караганды".
 
Как сообщили в отделе образования Караганды, вина администрации школы налицо, поскольку там должны были проверить содержание аттестатов.
 

Аттестаты будут отозваны и переделаны. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в отделе образования.

 

В Алматы внесут изменения в схемы движения некоторых маршрутов

22.06.2022, 18:52 3666
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В Алматы связи со строительно-монтажными работами и перекрытием проезжей части временно изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщат ТОО "Транспортный холдинг Алматы", в связи со строительно-монтажными работами на тепловых сетях на ул. Кожабекова и перекрытием проезжей части с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов: 
 
№ 81 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2". В северном направлении - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме; 
 
№ 98 - в северном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме; 
 
№ 30 - в южном направлении - пр. Гагарина- ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме; 
 
№ 31 - в южном направлении - пр. Гагарина - ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме; 
 
троллейбус № 1 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - ул. Кожабекова - конечный пункт "ул. Кожабекова". В северном направлении - конечный пункт "ул. Кожабекова" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме. 
 
Напомни, в связи с проведением ремонта дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан. Также будут внесены изменения в схемы движения ряда маршрутов.
 

В Алматы временно перекроют мост на улице Жаяу Муса

22.06.2022, 18:12 4576
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что также будут внесены изменения в схемы движения следующих маршрутов:
 
№ 69 - в восточном направлении - Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская - разворот - Кульджинский тракт - ул. Тараз - ул. Жаяу Муса - конечный пункт "Мкр. Кайрат-Юг". В западном направлении - конечный пункт "Мкр. Кайрат-Юг" - ул. Жаяу Муса - ул. Тараз - Кульджинский тракт - далее по схеме;
 
№ 137 - в восточном направлении - пр. Рыскулова - Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская - разворот - Кульджинский тракт - Рынок "Жетысу". В западном направлении - Рынок "Жетысу" - Кульджинский тракт - пр. Рыскулова - далее по схеме.
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
 

Свыше 140 тысяч гектаров пастбищ возвращены партией AMANAT в госсобственность

22.06.2022, 16:40 6486
Свыше 140 тысяч гектаров пастбищ возвращены партией AMANAT в госсобственность
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Созданная при партии AMANAT комиссия "Жер аманаты" активно занимается вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

За последние несколько месяцев усилиями комиссии в государственную собственность было возвращено свыше 140 тысяч гектаров пастбищных земель в Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях", - проинформировали в пресс-службе партии AMANAT. 

 
По словам депутата мажилиса Айдоса Сарыма, земельный вопрос определяет уровень справедливости в обществе.
 

В районах действуют олигополии, которые не позволяют людям пасти скот, заниматься сельским агробизнесом. Местные олигархи набрали огромное количество земель и ведут себя как собака на сене. Сегодня общество ждет не просто разговоров, а конкретных результатов. Мы хотим, чтобы Министерство сельского хозяйства стало более активным и выдавало предписания местным исполнительным органам, чтобы правоохранительные органы заводили дела в отношении акимов, не принимающих законных мер", - сказал Айдос Сарым. 

 
Кроме того, общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" Мурат Абенов подчеркнул, что отсутствие пастбищных земель на селе вынуждает сельскую молодежь мигрировать в города и заниматься подручным трудом.
 

Мы должны способствовать принятию системных мер. Понятно, что есть коррупционная составляющая, но есть и общественная позиция, которую партия AMANAT продвигает", - сказал он. 

 
В пресс-службе отметили, что в состав земельной комиссии также вошли депутаты мажилиса, члены AMANAT Жанарбек Ашимжан, Кайнар Абасов, Артур Платонов, представители Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, независимые эксперты, общественные деятели и блогеры Бакытжан Базарбек, Марат Башимов, Кирилл Павлов, Галым Байтук, Марат Шибутов, Максат Толыкбай и др.
 
Также в партии напомнили, что буквально на прошлой неделе благодаря партии AMANAT более 80 тысяч гектаров пастбищных земель стали доступны для жителей Нуринского района Карагандинской области.
 
Подчеркивается, что пастбища для личных подсобных хозяйств были предоставлены в рамках меморандума между сельхозтоваропроизводителями, акимами сел и местным сообществом. Для системного решения вопроса партия намерена добиваться внесения изменений в действующее законодательство.
 

В частности, следует передать бюджетную программу по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ с областного уровня на уровень акимов сельских округов, актуализировать нормы нагрузки на общую площадь пастбищ с учетом маточного поголовья, запретить предоставление пастбищ сельхозтоваропроизводителям в радиусе 5 километров от границы населенного пункта и другое", - добавили в пресс-службе.

 

Жители Бишкека выложили инсталляцию из 3,5 тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

22.06.2022, 15:44 8151
Жители Бишкека выложили инсталляцию из 3,5 тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 22 ИЮНЯ - Международная акция "Свеча памяти" прошла в Кыргызстане. Бишкекцы массово зажгли свечи, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В парке Победы в Бишкеке из 3,5 тысячи свечей была выложена огненная инсталляция: разорванное блокадное кольцо, девочка с куском хлеба, поезд, доставивший в страну жителей блокадного Ленинграда, и надпись "Спасибо, Кыргызстан!" - сообщает агентство Sputnik

 
3,5 тысячи свечей - напоминание о 3,5 тысячи детей Ленинграда, чьи жизни были спасены в Кыргызстане.

 

Вспомнить и отдать дань памяти погибшим пришли горожане, школьники, блокадники Ленинграда, ветераны ВОВ. Мемориальные мероприятия также прошли в Оше, Джалал-Абаде, Канте, Чолпон-Ате и других населенных пунктах", - пишет агентство. 

 
Организаторы мероприятия: общественный фонд "Волонтеры Победы", акимат Октябрьского района Бишкека, посольство России в Кыргызстане и Россотрудничество.

Напомним, 81 год назад началась Великая Отечественная война. 

Рейхсканцлер Адольф Гитлер 22 июня 1941 года в своем выступлении перед немецким народом объяснил, что нападение обусловлено стремлением защитить страну от угрозы, исходящей от СССР.
 

Сменился председатель попечительского совета фонда "Казакстан халкына"

22.06.2022, 12:46 12201
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Председателем попечительского совета "Казакстан халкына" избран член попечительского совета фонда Сулейменов Каирбек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Председателем попечительского совета избран член попечительского совета фонда Сулейменов Каирбек Шошанович, видный общественный деятель, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен", - информирует qazaqstanhalqyna.kz

 
Также сообщается, что заместителем председателя попечительского совета избрана член попечительского совета Аманжолова Зауреш, доктор медицинских наук, отличник здравоохранения Казахстана, председатель совета директоров АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии".


 

В Казахстане ожидаются дожди и сильная жара

22.06.2022, 12:17 13176
В Казахстане ожидаются дожди и сильная жара
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане в период с 23 по 25 июня ожидаются ветер дожди и сильная жара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", в предстоящие трое суток на большей части страны с прохождением ложбины северного циклона сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. 23-24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики ожидаются сильные дожди. 
 

Днем 23 июня на юге Атырауской, 23-24 июня на юге Актюбинской, 24 июня на юге Костанайской областей, 23-25 июня на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара - 40 градусов, 24-25 июня на юге Кызылординской, 25 июня в пустынных районах Туркестанской областей очень сильная жара - 45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области прогнозируется очень сильная жара - 43 градуса", - говорится в сообщении Казгидромета.

 

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