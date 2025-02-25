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Какие изменения внесли в реализацию проекта Damubala в Алматы
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Об изменениях, внесенных с 2025 года в механизм программы Damubala, рассказали в акимате Алматы.
По информации ведомства, теперь договоры с поставщиками будут заключаться на ежегодной основе.
В период с 15 по 21 января 2025 года проводился набор поставщиков услуг государственного спортивного и творческого заказов в соответствии с требованиями законов РК "О культуре" и "О физической культуре и спорте". С 22 января по 4 февраля текущего года были рассмотрены имеющиеся и новые заявки поставщиков услуг государственного спортивного и творческого заказов согласно правилам размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования", - проинформировали в пресс-службе.
Также согласно договору оферты предполагается ежегодное перезаключение договоров с поставщиками, которое направлено на транспарентное распределение ваучеров, повышение прозрачности процессов и ответственности поставщиков. Ранее договоры оферты не имели срока действия.
С начала 2025 года в Алматы проходит процесс обновления оферты. Тем не менее все поставщики получат оплату фактически оказанных услуг в период с 1 по 21 января 2025 года. Дети, участвующие в программе, продолжат занятия.
Маслихатом Алматы на 2025 год поддержано финансирование творческих кружков и спортивных секций на сумму 15,1 млрд тенге.
По результатам проведенного совместно с общественным советом Алматы мониторинга работы поставщиков услуг все сведения по недобросовестным поставщикам направлены в правоохранительные органы.
Таким образом, в текущем году первым этапом реализации программы стало перезаключение договоров действующих и рассмотрение заявок от новых поставщиков. Каждый поставщик должен подтвердить соответствие требованиям по инфраструктуре в зависимости от вида кружка или секции", - пояснили в ведомстве.
Выдача ваучера осуществляется по мере заключения договора поставщика с законным представителем ребенка до конца 2025 года, после чего следует подключение к системе фиксации фактического посещения занятий. Выдача ваучеров также будет осуществляться в рамках ежемесячного лимита на количество детей, посещающих занятия.
В акимате также напомнили, что в Алматы была инициирована система биометрической идентификации личности (FaceID) для подтверждения фактической посещаемости детьми. Соответственно, важным пунктом заключения договоров с поставщиками на текущий год станет обязательное условие 100-процентного подключения детей к системе FaceID.
Напомним, в прошлом году алматинцы жаловались на действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damubala установить в помещениях Face ID-контроль. Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
Более всего поставщики и родители были обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки. В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность. Районные акиматы Алматы были привлечены к ответственности за незаконное использование персональных данных детей в рамках программы Damubala.