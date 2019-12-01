Какие мероприятия пройдут в праздничные дни в столице

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - В эти выходные в столице пройдет целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Первого Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба городского акимата.

Концерты, спортивный матч, представления и шоу могут посетить горожане в ближайший уикенд, сообщает официальный сайт акимата города. В частности, 30 ноября в концертном зале "Астана" состоится юмористический концерт "Байдын балалары".

Начало вечера в 19.00. 30 ноября и 1 декабря Столичный цирк приглашает жителей и гостей города на шоу Московского цирка "Экстрим". Представления будут проходить в 16.00.

Еще одно шоу, но уже на воде можно будет посмотреть в Дельфинарии. "Дельфины и Пираты карибского моря" - представления с таким ярким названием состоятся с 30 ноября по 2 декабря. Насыщенная культурная и спортивная программа ждет горожан 1 декабря.

В 15.00 в театре "Астана Опера" проведут концерт "Елі суйген, елiн суйген Елбасы". Двумя часами позже, в этом же месте пройдет балет "Раймонда". Театр "Астана Балет" приглашает посетить Вечер национальной хореографии и оценить концертную программу "Наследие Великой Степи", которая стала своеобразной визитной карточкой коллектива на родине и за ее пределами.

Также зрители увидят одноактный балет "Жусан". Начало в 18.00.

Часом позже в ЦКЗ "Казахстан" пройдет большой концерт этнофольклорного ансамбля "Туран", посвященный 10-летию известного на весь мир коллектива. Ансамбль выступал в таких знаменитых концертных залах, как "Карнеги холл" (Нью-Йорк, США), "Кеннеди центр" (Вашингтон, США), "Концерт хаус" (Берлин, Германия), "Кремлевский дворец" (Москва, Россия), "Дворец конгресса и фестивалей" (Канны, Франция), "Салле Корто" (Париж, Франция) и др. Вместе с ансамблем на сцену выйдут Симфонический оркестр столичной филармонии, государственный театр Astana musical, артисты Казахской национальной академии хореографии, певица Меруерт Мусрали.

Столичные театры также порадуют в этот день сразу тремя постановками. 1 декабря, в 12.00 и 16.00, артисты Театра кукол покажут сказку "Ер Тостік".

Вечером, в 18.00, в Nomad City Hall можно будет посмотреть спектакль "Кош, махаббат". А Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева приглашает на постановку "Шэмші", которая состоится в 19.00.

Почитатели спорта могут поддержать любимую команду на матче по хоккею с шайбой между командами "Барыс" и "Динамо Минск". Встреча пройдет в Ледовом дворце "Барыс Арена" в рамках чемпионата КХЛ сезона 2019-2020гг. Начало игры - в 17.00.

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