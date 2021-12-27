Какие подарки дарят Токаеву, рассказал его пресс-секретарь

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НУР-СУЛТАН. 26 ДЕКАБРЯ - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в ходе программы "Айна" на телеканале "Евразия" рассказал и показал, какие подарки дарят Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Берик Уали рассказал, что с момента, как Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана, в течение трех лет от глав государств, различных высокопоставленных лиц поступило свыше ста подарков.

Мы вам покажем только те подарки, которые находятся в резиденции Акорда. К примеру, есть альбом, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным в честь 75-летия Победы, от 24 июня. Также есть подарок от президента Башкортостана Хабирова, который прибыл с визитом в страну в конце сентября. Он вручил панно "Сокол", - рассказал Берик Уали.

Также в резиденции можно увидеть интересный и необычный специальный подарок - картину "Золотого человека" в формате 3D. Ее, как отметил Берик Уали, подарил президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлом году летом.

Как вы знаете, глава государства посетил Южную Корею с государственным визитом. Главе государства подарили картину, на которой изображен известный генерал Хон Бом До. Также есть дар от президента Монголии, который он специально передал главе государства. В середине октября страну посетила министр иностранных дел, передавшая платок в качестве подарка и национальную продукцию - теплый кашемировый жакет. Есть подарок в качестве сувенира от премьер-министра Кыргызстана, посетившего страну недавно в декабре", - поделился Берик Уали.





В здании резиденции представлены подарки от президента Туркменистана в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад и консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в данной стране. В частности, здесь представлены сувениры в виде туркменского алабая, ахалтекинской лошади.

Токаеву подарили и национальный чапан с головным убором из каракуля. Повторюсь, что все эти дары хранятся в резиденции Акорда. Другие подарки дарят, кроме глав государств, к примеру, руководители крупных компаний, начиная от ручек", - отметил Уали.

Также пресс-секретарь назвал самый особенный и оригинальный подарок Касым-Жомарту Токаеву.

Для нас самыми оригинальными подарками стали ахалтекинская лошадь и щенок туркменского тазы. На данный момент есть специальный конно-спортивный комплекс, в котором ухаживают за ней. Лошадь обученная. Во время получения подарка в рамках визита в Туркменистан Касым-Жомарт Токаев сказал Гурбангулы Бердымухамедову, что он сам лично будет контролировать и проверять его состояние. Сам президент ездит на лошади, интересуется этим уже давно", - поделился Берик Уали.

Что касается подарка-щенка тазы, его начнут применять в охоте. Берик Уали отметил, что у главы государства уже имеются свои шестимесячные тазы - Актас и Жебе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего недавнего визита в Казахстан подарил Касым-Жомарту Токаеву, кроме сувениров, и мини-автобус.

В ходе интервью для телеканала пресс-секретарь главы государства также рассказал, что сбором всех других подарков для президента занимается управление делами президента РК и готовит передать дары Национальному музею.



