17.04.2023, 09:41 53051
Какие трассы закрыты в связи с непогодой в Казахстане
Фото: Telegram/qazavtojol
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Какие трассы закрыты в связи с непогодой в Казахстане, рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
Снегоочистительные работы производятся круглосуточно в усиленном режиме. С 14 апреля текущего года дорожниками израсходовано порядка 2 тысяч кубометров. Кроме того, к данному часу в связи с непогодой на 15 участках республиканских трасс ограничено движение", - проинформировали в компании.
Отмечается, что на линии работает 500 единиц спецтехники.
За минувшие сутки силами и средствами дорожных служб из снежных заносов вызволено 65 машин.
По данным РГП "Казгидромет", активный циклон из районов Черного моря продолжает определять погоду в Казахстане, в связи с чем сохраняются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах преимущественно в виде дождя, на юге, востоке, в центре ожидаются сильные осадки.
По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре - метель, на юго-востоке - гроза, град, на юге, юго-западе - пыльная буря.
На юге, востоке, в горных районах Алматинской области и области Жетісу, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на севере Абайской области, в горных районах Туркестанской области, на юге Жамбылской области, на севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
На севере, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей, на севере Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на севере, в центре Кызылординской области ожидаются заморозки до 3 градусов.
Ранее сообщалось, что в СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения.
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18.04.2023, 08:44 3791
Жители Астаны выступили против строительства жилого комплекса
Жители уже два года борются за то, чтобы на пустыре площадью один гектар не возводили очередной жилой комплекс
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Против строительства жилого комплекса выступают жители Алматинского района столицы.
По их словам, из-за новостроек у них и так проблемы с водой и канализацией. Люди хотят, чтобы на этом месте появилось что-нибудь для детского досуга, сообщает телеканал "Астана".
В сюжете телеканала сообщается, что жители уже два года борются за то, чтобы на пустыре площадью один гектар не возводили очередной жилой комплекс. Люди говорят, у них и так проблемы с водой и канализацией. И новый дом ситуацию только усугубит. К тому же из-за строительства нового ЖК возрастет поток машин. А это уже вопрос безопасности местных жителей.
Прежде всего, жизнь в Астане должна быть комфортной и безопасной. Здесь все работают люди, здесь все платят налоги. Мы хотим, чтобы наши дети комфортно учились, ходили в детские сады и безопасно здесь могли передвигаться по нашему району. Мы не можем жить в небезопасном районе, и мы не можем просто смотреть, как застраиваются целые районы вот этими человечниками", - говорит местная жительница Ажар Нуртазина.
В управление архитектуры заявили, в 2021 году здесь действительно планировали построить жилой дом. Но в прошлом году от этой идеи отказались. В итоге на пустующем участке принято решение возвести новую школу.
От 16 сентября 2022 года на совещании "По организации инженерной, транспортной инфраструктуры и градостроительных аспектов частей города Нур-Султан" был рассмотрен вопрос корректировки ПДП земельного участка в районе пересечения улиц Ә.Тыныбаев и А14, в части изменения целевого назначения с "Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, детским садом, медицинским центром и паркингом" по ПДП на "Общеобразовательную школу", - сообщили в управлении архитектуры и градостроительства.
Когда именно на этом месте появится школа пока не известно. Но новый эскиз плана этого участка уже разработан.
18.04.2023, 08:30 4856
В Казахстане ЦОНы временно не будут оказывать ряд услуг
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 26 апреля по 9 мая 2023 года ЦОНы страны не будут оказывать все виды услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, сообщили в НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан".
Отметим, что со 2 по 9 мая текущего года также будет приостановлен прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК", - говорится в сообщении госкорпорации.
Кроме того, отмечается, что в указанный период граждане не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.
17.04.2023, 19:35 32436
В Казахстане на день отключат теле- и радиовещание
Фото: depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на один день приостановят работу всех телеканалов и радио в связи с планово-профилактическими работами, сообщает официальный сайт "Казтелерадио".
АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим уведомляем о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 21 апреля с 03.00 до 17.00", - говорится на сайте.
17.04.2023, 19:29 33006
В КГА сообщили, какие авиарейсы задерживаются из-за снегопада в Астане
Рейсы задерживаются из-за плохой погоды в столице
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации опубликовал список рейсов, которые задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане по состоянию на 17.00 17 апреля.
Эйр Астана" (Fly Arystan):
- КС 7364 Туркестан - Астана;
- КС 346 Усть-Каменогорск - Астана;
- КС982 Атырау - Астана;
- КС 7392 Актобе - Астана;
- КС 7326 Шымкент - Астана;
- КС 7391 Астана - Актобе;
- КС 7325 Астана - Шымкент.
SCAT:
- DV 748 Павлодар - Астана;
- DV 844 Ереван - Астана;
- DV 741 Астана - Актау;
- DV 704 Астана - Алматы.
Qazaq Air:
- IQ 360 Алматы - Астана;
- IQ 522 Омск - Астана;
- IQ 353 Астана - Алматы.
Fly Dubai:
- FZ 1308 Астана - Дубай.
Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.
В Астане в связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года учащиеся 0-11-х классов первой смены и студенты 1-2-го курса колледжей переходят на дистанционный формат обучения.
Какие трассы закрыты в связи с непогодой в Казахстане, рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
17.04.2023, 17:54 36156
Нападение на казахстанца в Майами прокомментировали в МИД
фото: depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал нападение на казахстанца в Майами, передает корреспондент агентства.
На нашего гражданина было совершено нападение местной преступной группировкой с целью завладения его рюкзаком. По его словам, в рюкзаке имелись документы и деньги. В настоящее время правоохранительные органы проводят меры по расследованию и розыску преступников, укравших его рюкзак. Консул сразу же связался с ним, находится в постоянном контакте с ним и с местными правоохранительными органами", - проинформировал Айбек Смадияров.
По его словам, несмотря на то что в ходе потасовки гражданин РК получил легкие ушибы, он отказался от медицинской помощи, его здоровью ничего не угрожает.
Он находится там на вполне законных основаниях, сам он по специальности является авиадиспетчером и обучался в Латвии. Согласно этой программе, из Латвии он поехал на двухмесячные курсы в Майами для повышения квалификации", - добавил официальный представитель МИД.
Напомним, в США вооруженные бандиты пытались ограбить казахстанца, сообщает КТК.
Уроженец Казахстана, проживающий в Майами, рассказал, что на него напала местная банда. У троих грабителей было два пистолета, но это не остановило казахстанца. Он обезвредил преступников и дал им отпор. Позже он даже помогал полиции в поисках грабителей и оружия, которое выпало в ходе драки.
Также мужчина рассказал, что для поимки грабителей его одежду изъяли полицейские. На ней могли сохраниться следы ДНК преступников.
17.04.2023, 11:03 49926
Школьники Астаны переведены на дистанционное обучение из-за непогоды
За последние три дня в столице выпало осадков больше месячной нормы
Фото: Акимат Астаны
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года учащиеся 0-11-х классов первой смены и студенты 1-2-го курса колледжей переходят на дистанционный формат обучения, сообщает управление образования столицы.
По информации столичного акимата, за последние три дня в Астане выпало 37,6 мм осадков при месячной норме 22 мм.
Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тысячи дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники ежедневно.
В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега, или 1671 грузовик. Всего же с начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезено почти 4 миллиона кубометров снега, это более 318 тысяч рейсов", рассказали в акимате.
Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий интенсивность движения транспорта в городе снизилась.
В МЧС проинформировали, что на линию "112" за истекшие и текущие сутки поступило более 3500 звонков.
Подразделениями ДЧС Астаны в пригороде столицы проведены аварийно-спасательные работы, где из снежного заноса эвакуированы 2 автотранспортных средства, люди доставлены в город", - сказано в сообщении МЧС.
На данный момент закрыто движение на автодорогах для всех видов транспортных средств по четырем направлениям: Астана - Коргалжын, Астана - Ерейментау - Шидерты, Астана - ст. Анар, Астана - Щучинск.
Во избежание аварийных ситуаций убедительно просим участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию", - обратились в ведомстве.
17.04.2023, 08:32 53941
Житель Алматы произвел несколько выстрелов из окна квартиры
Он стрелял из охотничьего ружья
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина произвел несколько выстрелов из окна квартиры одного из домов в Ауэзовском районе Алматы. Патрульные и полицейский спецназ задержали подозреваемого.
Задержан гражданин К., 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья. Жертв и пострадавших нет", - сообщает Polisia.kz.
Правовая оценка его действиям будет дана в ходе расследования. Другие подробности разглашению не подлежат.
16.04.2023, 09:42 88421
Крупную аварию на электросетях устранили в Экибастузе
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Экибастуз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После завершения аварийно-восстановительных работ линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская - Агадырь введена в эксплуатацию.
Нормальная схема транзита 500 кВ "Север-Юг" Казахстана восстановлена", - сообщает пресс-служба компании KEGOC.
Отмечается, что во время проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение потребителей обеспечивалось в полном объеме за счет задействования резервов мощности объединенной энергосистемы Казахстана и Центральной Азии.
Ранее сообщалось о крупной аварии на линии электропередачи длиной 460 км из-за ураганного ветра, метели и снега.
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