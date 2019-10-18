Карагандинская библиотека имени Гоголя проводит конкурс "Читай книги, стань духовно богатым!"

Караганда. 17 октября. Kazakhstan Today - Одной из основных задач направления "Культ знаний" программы "Рухани жангыру" является повышение уровня образованности граждан. Именно с этой целью Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя объявила конкурс "Читай книги, стань духовно богатым!", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Первый этап конкурса проводится в социальных сетях в формате эстафеты. Участникам предлагают разместить на своей странице в Instagram видео, на котором они читают вслух отрывки из любимых книг. Не забыть отметить аккаунты @ruhanizhangyrukaraganda и @ruhkz. И поставить хештеги конкурса #RuhaniJangyry и #KitapOqypRuhaniBaiBol.

Во второй этап пройдут те, кто наберёт наибольшее количество лайков и репостов в соцсетях. Этим конкурсантам предстоит принять участие в литературных дебатах, отстаивая мотивацию и позицию героев одного из произведений писателей-классиков. Это произведение выберут организаторы и члены жюри из списка, специально подготовленного для участников конкурса.

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