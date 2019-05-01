Карагандинская молодежь встретилась с делегатами XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана

Караганда. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде в Доме Дружбы состоялась встреча с участниками XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Делегаты поделились своими впечатлениями и эмоциями с молодёжью, передаёт Kazakhstan Today.

"Сегодняшняя встреча с молодыми активистами нашей области – очень важная. Год молодёжи – это не фигура речи, а год, насыщенный делами и заботами. Мы должны сделать дополнительное вливание, интеллектуальное и материальное в то, чтобы дать молодёжи импульс для развития. Мы передадим им дух, смысл и чувство самой сессии. В этом году встреча, можно сказать, всецело была посвящена молодёжи. Елбасы рассказал о том, что сделано и еще будет сделано для молодого поколения страны. Первый Президент говорил о сложной геополитической ситуации и как нам важно сохранить стабильность и единство в независимом Казахстане", - отметил Вилен Молотов-Лучанский, руководитель научно-экспертной группы областной Ассамблеи народа Казахстана.

Учитель математики из Абайского района, многодетная мать Лариса Кравцова рассказала о семейных ценностях. Ей выпала честь выступить на сессии АНК.

Для меня это важное и знаменательное событие. Это, наверное, такая планка, которую я себе поставила – возможность обратиться ко всем женщинам Казахстана. В нашей стране созданы все условия для создания и сохранения семьи. У меня пятеро детей: четыре дочери и сын - это большая радость. 24 года работаю в школе учителем математики. Кто-то скажет: "Как возможно совмещать профессиональную деятельность и поддерживать огонь в домашнем очаге?", а я скажу: это возможно! Стоит только осознать, что наш дом, наша семья - это великое благо, которое нужно ценить и хранить. Ведь семья – это начало государство", - подчеркнула делегат.

Атмосфера на встрече в Доме дружбы была не формальной. Молодые люди рассказали о своих проектах и стремлениях.

Я получил много полезного от такого дружеского общения. Сегодня получил ответы на многие волнующие меня вопросы. В нашей стране делается многое для поддержки молодёжи. Мы, молодёжь, в свою очередь должны чувствовать свою ответственность за будущее нашей страны", - поделился молодой учёный из Жезказгана Арман Кенжебеков.

По его словам, жезказганская молодёжь реализует экологические и патриотические проекты, направленные на защиту природу и заботу о ветеранах.

29 апреля в Нур-Султане во Дворце мира и согласия состоялась XXVII сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ней приняли участие свыше 1500 человек. В делегацию от Карагандинской области вошли 45 человек. Это руководители этнокультурных объединений и общественные деятели.

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