Караганда. 24 апреля. Kazakhstan Today - Карагандинская область объединила исследователей деятельности великого ученого и философа Востока Абу Насра аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

В августе прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби". Под эгидой этого масштабного события, имеющего мировое значение, 24 апреля акимат Карагандинской области совместно с Карагандинским государственным университетом имени Букетова Е.А. провел международную научно-практическую конференцию "Аль-Фараби в современном казахстанском контексте". Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию, ученые общались в режиме онлайн, отметили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Имя великого философа известно всему миру. Легенды гласят, что аль-Фараби задавали вопрос: "У кого больше знаний: у тебя или у Аристотеля?". На что философ отвечал: "Живи я в то время и обучайся у Аристотеля, был бы лучшим его учеником", - сказал заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

Он также подчеркнул, что в современном обществе наиболее важной остается его концепция о политическом лидерстве, добродетельном государстве, сохранении мира и согласия.

Поэтому сегодня, в наше непростое время, особенно актуальным будет высказывание мыслителя: "...вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья", - добавил Нукенов.

Модерировал пленарное заседание исполняющий обязанности ректора КарГУ имени академика Букетова Е.А. Еркебулан Тажбаев. В своей вступительной речи он отметил неоценимый вклад ученого в развитие человеческой цивилизации.

Аль-Фараби - величина, которая трудно поддается оценке. Хотя сведения о его жизни достаточно скудны, доподлинно известно, что один из крупнейших представителей средневековой восточной философии родился в 870 году в городе Фараб (современный Отрарский район Южно-Казахстанской области). Его полное имя звучало следующим образом: Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Приставка "тархан" свидетельствует о том, что он родился в знатной семье, относящейся к слою привилегированных тюрков.

Первые 20 лет он провел в родном городе, который на тот момент являлся крупным политическим, культурным и торговым центром. Именно здесь располагался узловой пункт караванных дорог великого Шелкового пути.

Соответственно, здесь процветала и наука. Достаточно сказать, что в Отраре располагалась богатейшая по тем временам библиотека по числу книг и рукописей. Ее фонды уступали лишь знаменитому Александрийскому книгохранилищу. В ее стенах аль-Фараби имел возможность изучать философские и научные произведения. Именно там начало формироваться его мировоззрение под влиянием научных трудов и философских идей мыслителей со всего света.

Славный сын Востока оставил после себя богатое научное наследие - около 200 трактатов, которые охватывают самые различные отрасли знаний. Аль-Фараби прокомментировал "Категорию", "Герменевтику", "Топику", "Категории", "Аналитику" (1-ю и 2-ю), "Софистику", "Риторику", "Логику" и "Поэтику" Аристотеля. А также "Введение в философию" Порфирия и других древнегреческих мыслителей. Из оригинальных работ Фараби наиболее известны трактат "Жемчужины премудрости", "Трактат о взглядах жителей добродетельного города", "Философские трактаты" и "Большая книга о музыке", которая принесла ему известность в Средневековой Европе. Его логические и философские измышления, взгляды на устройство общества, умение систематизировать и обобщать полученную информацию стало предметом обсуждения во время секционного заседания конференции, охватывающего четыре направления: "Наследие Аль-Фараби в пространстве истории и времени"; "Роль духовного наследия аль-Фараби в модернизации общественного сознания"; "Лингвопоэтические особенности наследия Абу-Наср аль-Фараби"; "Наследие аль-Фараби в формировании естественно-научной мысли".

Понимая это, не приходиться удивляться тому, насколько обстоятельно складывалась дискуссия в рамках международной научно-практической конференции. Каждый труд Абу Насра аль-Фараби - это отдельная тема для изучения. Достаточно отметить, что в общей сложности для участия в обсуждении из дальнего и ближнего зарубежья поступило 68 научных статей. Профессор КарГУ имени Букетова в своем докладе подчеркнул, что философские, мировоззренческие идеи аль-Фараби лежат в основе современной физики, астрономии, лингвистики, истории, философии, логики, математики, естествознания и других отраслей науки.

Наука была смыслом существования знаменитого уроженца Фараба. Например, он полагал, что Багдаде, где он провел значительную часть своей жизни, существуют все условия для того, чтобы в будущем в нем могли жить и работать талантливые ученые.

В философском наследии и трактатах аль-Фараби важное место занимают мысли об этике ученого, о миссии и предназначении ученого в общественной жизни, его месте и ответственности за будущее Человечества", - уверена директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований З. Сактаганова.

Если говорить в целом, когда речь идет о творчестве аль-Фараби, ученые склоняются к единому мнению: он был поистине человеком Мира, осветившим нашу землю истинным светом знания. Понимая знание как безбрежный, бесконечный океан человеческой мудрости, аль-Фараби изучил множество языков, которые помогали ему постичь эту бесконечность истины. Согласно данным его биографов, за всю свою жизнь он овладел более 70-ю языками. Например, о великолепном знании тюркского, арабского, греческого и персидского свидетельствуют труды ученого.

В свою очередь, изучение научного наследия Великого учителя, несомненно, окажет большое влияние на развитие современной казахстанской науки. Необходимость углубленного изучения его наследия отмечена и в резолюции, принятой по итогам конференции.

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