Карагандинские госслужащие привлечены к ответственности за ведение бизнеса

КАРАГАНДА. 27 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области Антикоррупционной службой установлены должностные лица, которые вопреки законодательному запрету занимались предпринимательской деятельностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Антикоррупционной службы, заместитель руководителя регионального проектного офиса "Рухани жаңғыру" занимался предпринимательской деятельностью. Являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, тем самым он нарушил принятые антикоррупционные ограничения.
Зарегистрированное на его имя ИП поставляло Темиртаускому дворцу культуры услугу по проведению фестиваля "Жауыртаудағы кездесу" в рамках программы "Рухани жаңғыру" на сумму 3,9 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Аналогичный факт установлен в отношении главного специалиста Управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би Караганды.
Его ИП занималось поставкой непродовольственных товаров широкого потребления государственным органам и организациям.
Указанные лица постановлением специализированного межрайонного административного суда Караганды признаны виновными по статье 154 КоАП и на каждого наложен штраф в размере 408 380 тенге", - принформировали в пресс-службе.
В целом Антикоррупционной службой с начала года возбуждено 109 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы в размере 31,2 млн тенге. К административной ответственности привлечены 100 физических и два юридических лица.