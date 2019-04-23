Карагандинским работодателям рассказывают о правах инвалидов на трудоустройство

Караганда. 22 апреля. Kazakhstan Today - Карагандинские члены партии Nur Otan выступили защитниками прав инвалидов. В эти дни во всех городах и районах области проходят встречи на предприятиях в рамках партийного проекта "Кедергісіз келешек", передает Kazakhstan Today.

Партийцы рассказывают работодателям о трудовых правах инвалидов, о квотах для людей с ограниченными возможностями. Предпринимателей призывают к социальной ответственности. С ними проводят беседы о том, как важно вовремя подать руку помощи человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Nur Otan разработал Дорожную карту проекта "Кедергісіз келешек - Будущее без барьеров" на 2019-2021 годы. В документе отражены меры по содействию развитию инклюзивного образования, занятости людей с инвалидностью и особыми потребностями, созданию безбарьерной среды.

При государственной поддержке открываются мастерские и центры профессионального обучения для людей с ограниченными возможностями. К примеру, в Сарани обеспечили рабочие места для инвалидов по слуху. Для этого на бюджетные средства закупили оборудование.





Закон "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" был принят в 2005 году. Он включает в себя положения, направленные на обеспечение равных возможностей, социальных и трудовых прав инвалидов. В 2015 году Казахстан присоединился к международной Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной более чем в 130 странах мира.

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