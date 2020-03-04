Карагандинцев призвали не верить фейковым рассылкам о коронавирусе

Караганда. 3 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области не зарегистрировано ни одного случая с подозрением на коронавирус. О мерах по профилактике возможного распространения этой инфекции рассказали на брифинге в управлении здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Вы знаете, что глава государства поручил принять исчерпывающие меры для предупреждения распространения коронавируса. Создан областной штаб во главе с заместителем акима области Алишером Абдыкадыровым. Разработан комплекс мероприятий, включающий основные направления. Медработники прошли масштабное обучение по действиям на случай выявления коронавируса. По всей области подготовлены места для провизорного контроля и карантинизации граждан", - сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Спикер прокомментировал также ажиотаж вокруг медицинских масок. По его словам, сами жители создали искусственный дефицит в аптеках.

На сегодняшний день мы не вводили масочный режим. Ажиотаж беспочвенный. В начале февраля в область зашло порядка 700 тысяч масок. Граждане их начали скупать большими партиями. Для того чтобы снять этот вопрос, в ближайшее время в области будет налажено местное производство одноразовых изделий, в первую очередь масок и халатов. Мы полностью удовлетворим потребность жителей", - отметил Ержан Нурлыбаев.

Он добавил, что медицинские организации обеспечены масками в полном объёме. Изделия закупили за счёт средств резерва, выделенного из республиканского бюджета.

На брифинге также сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По информации руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Каната Аскарова, обстановка удовлетворительная и нет никакой необходимости вводить карантин. С 1 октября в области зарегистрировано 30 тысяч случаев ОРВИ, лабораторно подтверждены 142 случая сезонного гриппа и один случай гриппа В. Обошлось без летальных исходов.

Руководители ведомств призвали граждан не верить фейковым рассылкам в мессенджерах, пользоваться только официальной информацией. Она регулярно размещается на сайтах Министерства здравоохранения РК, управления здравоохранения, департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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