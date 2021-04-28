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Карагойшин назначен председателем комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК

27.04.2021 12205
Карагойшин назначен председателем комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Тимур Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До назначения Карагойшин работал генеральным директором РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов", сообщили в пресс-службе МИИР РК.
 
Тимур Карагойшин окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности "инженер-строитель" (1985 год), а также Университет технологии, строительства, оценки и управления качества по специальности "юрист-эксперт" (2004 год).
 
Трудовую деятельность начал в 1985 году сначала мастером, затем прорабом участка ПМК-5 Уральской области. Работал главным специалистом, заместителем директора по дорфонду "Оралавтодор", директором управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по ЗКО, заместителем акима Западно-Казахстанской области, генеральным директором ТОО "SUPER-ACCORD ASTANA". Возглавлял дирекцию по проектированию и капитальному строительству столичного филиала АО "НК "КТЖ", департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области, управление сметных норм в строительстве комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.
 
Награжден орденом "Курмет".
 

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