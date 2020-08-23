Карантин введен на части автодороги Западная Европа - Западный Китай

Талдыкорган. 22 августа. Kazakhstan Today - Постановлением главного санитарного врача Панфиловского района Алматинской области на автотрассе Западная Европа - Западный Китай, проходящей по территории Панфиловского района, введен карантин, передает Kazakhstan Today.

Водителям большегрузных автомобилей предписано носить маски в помещении и на открытом воздухе. Также обязательно соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров, сбор группами не более 3 человек. Обеспечение сбора мусора, в том числе защитных средств", - сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS.

Акимату Панфиловского района поручено определить индивидуальных предпринимателей для обеспечения питанием стоящих в очереди водителей большегрузных автомобилей с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима. Разрешается работа объектов общественного питания на вынос в одноразовой посуде.

Местным исполнительным органам поручено проводить дезинфекцию общественных мест, районному отделению департамента внутренних дел - обеспечить патрулирование автодороги Западная Европа - Западный Китай для обеспечения соблюдения карантинных мер с привлечением к ответственности нарушителей режима.

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