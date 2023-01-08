Казахстанцы сегодня отмечают православное Рождество

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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым, сообщает Акорда





Сердечно поздравляю всех православных граждан с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости. В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений. Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций", - написал президент.





Он выразил уверенность, что сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения страны по пути всесторонних преобразований.





Президент пожелал всем согражданам крепкого здоровья и успехов.





Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!" - заявил глава государства.





Дополнено, 07.01.2023, 11.17





В честь праздника в нескольких городах Казахстана состоялись рождественские богослужения.





Так, в канун праздника Рождества Христова митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.





mitropolia.kz





Я хотел бы всех поздравить и пожелать мира, благословения нашей земле. Пусть Господь осенит всех нас своими щедротами. Чтобы братолюбие и согласие были во всем мире и на нашей благословенной казахстанской земле", - сказал митрополит.





Повечерие завершилось литией (усиленным молением) и освящением хлеба, вина, пшеницы и елея.





На утрени после прочтения зачала Евангелия от Матфея, повествующего о рождении Богомладенца Христа от Приснодевы Марии, глава митрополичьего округа обратился к собравшимся с архипастырской проповедью.





Во время чтения канона митрополит Александр помазал верующих, прикладывающихся к иконе праздника, освященным елеем.





После окончания богослужения хор митрополичьего округа исполнил одну из самых известных в мире рождественских песен "Ночь тиха, ночь свята".





По благословению митрополита праздничные рождественские богослужения прошли также в Успенском кафедральном соборе Астаны и в Иоанно-Богословском храме Талдыкоргана.