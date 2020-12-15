Касымбек потребовал от акимов наладить обратную связь с населением через соцсети

Караганда. 14 декабря. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек потребовал, чтобы страницы госслужащих в социальных сетях были реальным каналом обратной связи, передает Kazakhstan Today.

Глава региона возмутился работой для галочки, когда люди в ответ на свои обращения и жалобы получают отписки.

Люди пишут, а реакции нет! Например, жители жаловались на открытый колодец возле больницы. Несколько раз сообщали о ситуации, а в ответ получили отписки. Простой вопрос решился лишь через три месяца - после жалобы в областной акимат. Подобные действия сводят на нет концепцию Слышащего государства. Требую от вас, чтобы каждое обращение было услышано", - сказал Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Глава региона отметил, что социальные сети должны быть эффективным каналом обратной связи.

Хочу напомнить, что вы вышли в социальные сети, чтобы люди могли обратиться к вам напрямую, минуя бюрократические барьеры. На любое обращение реагируйте. Если не можете сами решить, обращайтесь за помощью", - подчеркнул Женис Касымбек.

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