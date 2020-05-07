Кайнар Тураров - герой-пожарный из Акмолинской области

Кокшетау. 6 мая. Kazakhstan Today - В одном ряду с защитниками отечества всегда стоят доблестные пожарные. Одним из таких героев является начальник караула пожарной части №10 в городе Кокшетау Кайнар Тураров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики области, своей геройский поступок Кайнар Тураров совершил в феврале этого года, когда в результате пожара в одном из многоквартирных домов областного центра под угрозой пламени оказалось более 100 человек.

Тогда опытный пожарный руководил ликвидацией чрезвычайной ситуации, им организована эвакуация 120 жильцов дома, а из эпицентра огня спасено 30 человек.

За 20 лет своей службы Кайнар Тураров, проявляя самоотверженность, неоднократно управлял тушением пожаров различной сложности. За многолетний труд и добросовестное служение делу он награжден множеством медалей и грамот разных достоинств.

Нет благородней и нужней профессии чем та, которую я выбрал. Моя профессия не только нужна, но и важна, ведь мне доверили самое ценное - жизнь и спокойствие граждан. Каждый раз, возвращаясь домой после очередной смены, понимаешь, что смог хоть кому-нибудь помочь, сохранить их жизнь и здоровье", - сказал Кайнар Тураров, отвечая н вопрос о причинах выбора профессии.

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