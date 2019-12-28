Казахфильм не выпустил в прокат 185 фильмов, на которые затрачено более 19 млрд тенге

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - С 2010 года не выпущены в прокат 185 фильмов, на которые производство которых Казахфильмом было затрачено более 19 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Счетный комитет подвел итоги государственного аудита реализации отдельных бюджетных программ, а также управления активами организаций Министерства культуры и спорта РК, отметив ряд системных проблем при реализации госполитики в области культуры.

Отмечена низкая посещаемость зрителями кинотеатров на просмотр фильмов производства АО "Казахфильм", что свидетельствует о низкой заинтересованности населения в национальных фильмах. С 2010 года не осуществлено производство фильмов по 48 сценариям и не вышли в прокат 185 фильмов, затраты по которым составили более 19 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Счетного комитета.

Аналогично, по данным ведомства, недолжным образом используются активы государства, числящиеся на балансе государственных предприятий "Национальный музей" и "Казахконцерт" на общую сумму 497 млн тенге.

Отмечены факты нерационального использования государственного имущества и музейных ценностей. "Отсутствие со стороны Министерства и РГКП "Национальный музей" должного контроля и учета имущества фонда привело к невозврату уже более 12 лет переданных на временное пользование в Музей Карнеги (США) остеологической коллекции и 5 произведений казахских художников, вывезенных в 2018 году на выставку в США и Южную Корею", - проинформировали в пресс-службе.

По оценке Счетного комитета, подведомственными Минкультуры и спорта организациями не достигаются показатели результатов планов развития, несвоевременно и с искаженными сведениями представляются отчеты по исполнению планов развития.

Формальный подход при формировании уставного капитала НАО "Государственный центр поддержки национального кино", без наличия соответствующей базы, оборудования и техники, а также условиями для полноценного кинопроизводства фильмов повлекли малоэффективную реализацию поставленных задач по предоставлению государственной финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами. При этом содержание общества осуществляется в полном объеме за счет республиканского бюджета и других источников дохода в разрез законодательству об акционерных обществах не имеется", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, выявлены факты несоблюдения бюджетного и иного законодательства. К примеру, Театром имени М. Ауэзова в 2018 году оплачено ТОО "SARDAR-2005" 57,1 млн тенге за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, которая без государственной экспертизы не считается полноценной. В сфере государственных закупок допущены нарушения на сумму 846,2 млн тенге, связанные с неправомерным отклонением потенциальных поставщиков для участия в конкурсах и необоснованному установлению требований к поставщикам при осуществлении государственных закупок.

Всего по итогам государственного аудита Счетным комитетом установлены финансовые нарушения на общую сумму 343,9 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств (активов) на сумму 9,1 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств (активов) на сумму 20 541 млн тенге, нарушений норм законодательства в сфере государственных закупках на 846,2 млн тенге и 94 процедурных нарушений. По итогам заседания Счетным комитетом даны поручения Министерству культуры и спорта и объектам государственного аудита по устранению выявленных нарушений и недостатков, причин и условий, способствующих им, а также рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

В органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений направлены материалы государственного аудита по 27 фактам нарушений. Отдельные материалы государственного аудита планируются направить в правоохранительные органы, заключили в пресс-службе.

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