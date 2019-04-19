Казахстан и КНР начали строительство селезадерживающей плотины на реке Хоргос

Талдыкорган. 18 апреля. Kazakhstan Today - На реке Хоргос в Алматинской области началось строительство казахстанско-китайской селезадерживающей плотины "Чукурбулак", передает Kazakhstan Today.

Церемония начала строительства плотины прошла сегодня в Панфиловском районе с участием представителей казахстанских госорганов и делегации Китайской Народной Республики. Строительство селезадерживающей плотины совместного международного проекта началось с закладывания памятного знака, сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Совместный проект направлен на защиту от селевой и паводковой опасности объектов Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос", имеющейся инфраструктуры и близлежащих населенных пунктов", - отметили в ведомстве.

В 2012 году президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область поручил в течение 2013-2020 годов реализовать комплекс мер по селезащите МЦПС "Хоргос" Свободной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота". В этой связи было разработано два проекта: строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе МЦПС и зданий таможни "Коргас" (Хоргос-1); руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос на участках МЦПС "Хоргос", приграничной торгово-экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота", поселков Баскунчи, Хоргос и пограничной заставы в Панфиловском районе Алматинской области (Хоргос-2).

По информации КЧС, по проекту Хоргос-1 в период 2013-2018 годов построены берегоукрепительная дамба, технологическая и подъездные дороги, патрульно-тракторная дорога, стабилизирующие сооружения на боковых притоках реки Хоргос. Основным сооружением станет селезадерживающая плотина "Чукурбулак" (Алмалы), которая будет расположена на территории Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. А в текущем году начата реализация проекта Хоргос-2.

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